«فخورة جداً أنّي واقفة على هذا المسرح اليوم، وسعادتي لا توصف، وأعيش هذه اللّحظة الجميلة وعيني على نفسي، عمري وأنا طفلة عمري لا يتجاوز العامين، ورحيل والدي عن هذه الدنيا، الشيء اللي كبرت عليه إنّه طلال ما راح من ذاكرة النّاس، وكبرت وأنا أعرفه منكم، من كلامكم، من حبكم له، من قصصكم وحكاياتكم، من حبكم لأغانيه، من ذكرياتكم اللي عايشة لليوم».

إن لم تكن قد بلغت من التأثير حدّ الشجن، ومن الحنين حدَّ القشعريرة، ومن أسيف اللّحظة حدَّ البكاء، وأنت تسمع لهذه الكلمات الصّادقة، وقد نثرتها الدكتورة نغم طلال مداح في حفل إعادة افتتاح مسرح والدها في عسير، فلن تبلغَ هذا المقام البتة، فكلُّ شيء في ذلك الحفل كان مرفوعاً إلى سامق معاني الوفاء، ومحلّقاً بأجنحة الحبّ والتقدير.

موسقت «نغم» كلماتها، ودوزنت الحضور على إيقاع الذّكريات المجوهرة بالحنين إلى «طلال».

إيهِ يا زمان.. وإيهِ..

فقد كان «طلال».. ويا ما كان..

رأيته في تلك اللّحظة الموحشة الحزينة وقد سقط من على كرسيه محتضناً عوده.

كان المسرح في «أبها» بباهر ضوئه كأنه يتهيّأ لحدث مهول.. الجمهور على حافة الانتظار اللّهفِ ترقباً لـ«صوت الأرض»، وعشّاق فنّه، وحرّاس ذوقه. اعتلى مسرح قرية المفتاحة بأبها، كعهده؛ ودود الابتسامة، مشرق القسمات، مهيب الطلعة، كأن عقوده الأربعة مع الغناء قد جاءت معه في تلك الليلة، وكأن مئات الألحان وصديح الكلمات، وشجي الأصوات قد تبعته في مسرى صعوده الأخير..

أرسل محيّاه في مرايا الحضور، فأشرقت الأمسية إيماضاً بارقاً، كأنّها لن تنتهي بمأساة، كأنّ في الأمل متسعاً، وفي الحياة منافذ، ولكن!

سقط في هدوء، كأنّ «صوت الأرض»، يحنّ إلى الأرض، التي عشق.

انطفأ نور، وغاب سراج.. وأعلن المسرح ختام حفل لم يكتمل، وصديح أغنية ظلت معلقة في ستار الحزن الذي غطّى المكان..

لم يكن المشهد مجرد نهاية حفلة، بل كان واحداً من أكثر مشاهد الفن العربي إيلاماً. ففي مثل هذا الشهر عام 2000، وعلى هذا المسرح نفسه الذي ارتبط باسمه لاحقاً، توقفت مسيرة أحد أعمدة الأغنية السعودية والعربية، لم يغادر طلال مداح المسرح راجلاً كما اعتاد، وإنما خرج منه إلى جنات الخلود وهو يردد: الله يرد خطاك...

ومنذ تلك اللحظة صارت للمسرح حكايتان؛ حكاية الفنان الذي غنى فوق خشبته، وحكاية الإنسان الذي لفظ فيه آخر أنفاسه.

واليوم، بعد مرور ستة وعشرين عاماً على رحيله، يعود المسرح إلى الحياة وتعود الأضواء إلى الخشبة التي شهدت آخر وقوف لقيثارة الفن السعودي.

انطلق مساء 7 أغسطس 2026 موسم صيف عسير على مسرح طلال في حي المفتاحة بأبها، في عودة تحمل معنى ثقافياً يتجاوز مجرد إعادة تشغيل مبنى، إنها عودة لمكان صار جزءاً من الذاكرة الفنية السعودية.

وهكذا يبدو المشهد كأنه رسالة وفاء متأخرة إلى رجل لم يتأخر صوته عن الناس قط.

فمن مكة المكرمة بدأت الحكاية حيث احتضنت طفولته، وشكّلت أذنه الموسيقية. ومن أزقة الحجاز وبيئته الفنية، بدأ الفتى يقترب من عالم الطرب، يستمع ويتعلم ويحفظ ويجرب، إلى أن تحوّلت الموهبة الصغيرة إلى مشروع فني كبير.

بدأت شهرته تتسع مع إذاعة أغنيته الأولى «وردك يا زارع الورد»، وكانت بمثابة العبور من موهبة محلية إلى صوت بدأ يشق طريقه نحو الجمهور السعودي والعربي.

كانت المملكة يومها تعيش مرحلة مختلفة تماماً من مراحل تشكل الأغنية الحديثة.. والإذاعة كانت نافذة كبرى.

والصوت الذي يصل إلى المذياع يستطيع أن يعبر المدن والقرى، ويصل إلى البيوت التي لا يعرف أصحابها الفنان وجهاً لوجه.. وطلال فهم هذه المساحة مبكراً، فكان صوته يخرج من حدود المكان، ويصنع لنفسه مكاناً في الذاكرة.

أجمل ما في طلال أنه لم يكن مجرد مطرب يمتلك صوتاً جميلاً؛ بل كان مشروعاً موسيقياً متكاملاً مغنياً، وملحناً، وعازفاً، ومجدّداً، ورائداً من روّاد انتقال الأغنية السعودية من إطارها المحلي إلى المجال العربي الأوسع.

فالفنان الذي ينجح داخل وطنه قد يكون صاحب موهبة كبيرة، أما الفنان الذي يحمل لون بلاده إلى الخارج ويجعله مفهوماً ومحبوباً لدى جمهور عربي واسع، فهو يؤدي وظيفة ثقافية تتجاوز حدود الغناء.

طلال حمل الأغنية السعودية إلى الفضاء العربي؛ ولهذا ارتبط اسمه بتاريخ التحوّل الذي شهدته الأغنية السعودية في النصف الثاني من القرن العشرين.

من خلال التلحين استطاع أن يثبت أن المطرب يستطيع أن يكون صاحب رؤية موسيقية، لا مجرد مؤدٍّ لنص كتبه آخرون.

تعاون مع كبار الملحنين والشعراء، في العالم العربي، كما ارتبط اسمه بألحان وأعمال ذات حضور عربي واسع. فالعبقرية الموسيقية العربية لم تكن تنظر إلى طلال بوصفه مطرباً سعودياً، فحسب، وإنما بوصفه صاحب شخصية موسيقية قادرة على أن تتجاوز الجغرافيا.

هناك أغنيات أصبحت جزءاً من الذاكرة؛ لأن الأغنية عند طلال لم تكن مجرد لحن يمر في الأذن ثم ينتهي.

بقيت حاضرة بعد رحيله، تتناقلها الأجيال، ويعيد الفنانون تقديم بعضها، ويعود الجمهور إليها كلما اشتاق إلى زمن كانت فيه الأغنية أكثر اتساعاً من لحظة الاستماع.

مئات الأعمال التي شكّلت تجربته، وصنعت لطلال قاموساً غنائياً خاصاً، فقد غنى للحب، وللشوق، وللوطن، وللإنسان، وللحزن، وللانتظار، وللحياة.

وكان يستطيع أن يجعل القصيدة القريبة من القلب تبدو كأنها كُتبت لكل مستمع وحده، وهذه إحدى علامات الفنان الكبير: أن يسمعك صوته، فتشعر أن الأغنية تتحدث عنك:

مشتاق أنا مشتاق.. والبعد ما ينطاق

يكفي عذاب وفراق.. الكون عليا ضاق

والأمر مو بيدي.. يا دمعة فوق خدي

سيظل مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على حكايته: هنا غنّى طلال.. وهنا سقط.. وهنا بقي في الذاكرة لا يغادرها.