لم يعد نجاح الحضور في منصات التواصل الاجتماعي مرهونًا بكثرة النشر أو سرعة التفاعل، بل بقدرة المحتوى على الوصول إلى الجمهور بالطريقة الصحيحة. ولهذا لم يكن وصف إدارة السوشال ميديا بـ«الفن» وصفًا عابرًا، وإنما توصيفًا يعكس طبيعة هذا العمل الذي يقوم على المزج بين الفكرة وأسلوب تقديمها، حتى تتحول الرسالة الإعلامية إلى أثر حقيقي.

إدارة السوشال ميديا ليست عملية تقنية تعتمد على جدولة المنشورات أو متابعة التعليقات، بل منظومة متكاملة تبدأ بفهم الجمهور المستهدف، مرورًا بإنتاج محتوى يحمل قيمة مضافة، ثم تحليل النتائج وقراءة البيانات لمعرفة ما يحقق التفاعل، وما يعزز الحضور، وما يخدم أهداف المؤسسة أو العلامة التجارية. فكل منشور هو قرار، وكل قرار يجب أن يستند إلى معرفة، لا إلى الاجتهاد وحده.

وفي المقابل، يبرز اعتقاد شائع بأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بديلًا كاملًا للإعلام التقليدي، وهو تصور يفتقر إلى الدقة. فالإعلام الرقمي لم ينشأ بمعزل عن الصحافة والإذاعة والتلفزيون، بل استند إلى قواعدها المهنية، واستفاد من خبراتها التحريرية، ثم أضاف إليها أدوات جديدة للوصول والتفاعل والانتشار.

لهذا، فإن نجاح العمل الإعلامي اليوم لا يتحقق بإقصاء وسيلة لصالح أخرى، وإنما بتكامل الأدوار بينها. فالإعلام التقليدي يصنع العمق والمصداقية، بينما تمنح السوشال ميديا سرعة الوصول، وقياس التفاعل، وإدارة الحوار مع الجمهور. وعندما تجتمع هذه العناصر في منظومة واحدة، تصبح الرسالة أكثر تأثيرًا واستدامة.

الفارق الحقيقي لا تصنعه المنصة، بل من يديرها. فامتلاك حسابات نشطة لا يعني امتلاك حضور إعلامي مؤثر، كما أن كثرة المتابعين لا تعني بالضرورة نجاح الرسالة. لذلك، يبقى فن إدارة السوشال ميديا قائمًا على فهم الإنسان قبل الخوارزمية، وعلى صناعة المحتوى قبل البحث عن الانتشار، لأن القيمة هي التي تبني الجمهور، أما الضجيج فلا يصنع تأثيرًا طويل الأمد.