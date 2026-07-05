بينما يتسابق العالم لبناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة، يتركز الاهتمام غالبًا على حجم الاستثمارات، وسعة مراكز البيانات، وقدرات المعالجات الإلكترونية. لكن التجربة الاقتصادية تشير إلى أن القيمة الحقيقية لا تُصنع بالتقنية وحدها، بل بالمؤسسات التي تنظم استخدامها. فالأسواق لا تزدهر بالابتكار فقط، وإنما بالثقة التي تحيط به. ولهذا، فإن المنافسة العالمية المقبلة لن تكون بين من يمتلك أفضل خوارزمية، بل بين من ينجح في بناء الإطار القانوني والتنظيمي الأكثر قدرة على حماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار، وفتح المجال أمام الابتكار في الوقت نفسه. إنها منافسة على الحوكمة قبل أن تكون منافسة على التقنية. من هذه الزاوية، تبدو رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أكثر من مجرد برنامج للتحول الرقمي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد مشروعًا تقنيًا منفصلًا، بل أصبح محركًا اقتصاديًا يرتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بما يقارب 66 هدفًا من مستهدفات الرؤية. والإستراتيجية الوطنية التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تعكس هذا التحول من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، والبنية التحتية الرقمية، والبحث والابتكار، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سياسات تعزز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. غير أن نجاح هذا المشروع لن يُقاس بعدد النماذج الذكية التي تُطوَّر داخل المملكة، وإنما بقدرتها على الإجابة عن السؤال الأكثر تعقيدًا في الاقتصاد الرقمي... كيف يمكن حماية خصوصية الأفراد، وصيانة الحريات الشخصية، وضمان سيادة البيانات، من دون خنق الابتكار أو تقييد تدفق المعرفة؟

والسؤال نفسه ينسحب على القطاع الخاص. فالشركات السعودية تدخل مرحلة أصبحت فيها الأصول غير الملموسة أكثر قيمة من الأصول التقليدية. فالخوارزميات، وقواعد البيانات، والنماذج اللغوية، وأسرار الأعمال، أصبحت تمثل رأس المال الحقيقي في الاقتصاد الجديد. ومن هنا، فإن حماية الملكية الفكرية لم تعد قضية قانونية فحسب، بل أصبحت سياسة اقتصادية تؤثر مباشرة في قرارات الاستثمار، والبحث والتطوير، وجاذبية السوق السعودية للمواهب والشركات العالمية.

لكن الحماية، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام المنافسة. فالاقتصادات الأكثر تقدمًا هي التي توازن بين صيانة حقوق المبتكرين ومنع الاحتكار، وبين حماية البيانات وتمكين الابتكار، وبين التنظيم والمرونة. وهذا التوازن هو التحدي الحقيقي الذي ستواجهه جميع الدول خلال السنوات المقبلة.

ولعل المملكة تمتلك فرصة نادرة للانتقال من موقع المتلقي للتجارب العالمية إلى موقع صانعها. فبدلًا من انتظار تشكل السوابق القضائية الدولية، يمكنها أن تبادر إلى إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي والبيانات والملكية الفكرية الرقمية، تضم قضاة وخبراء تقنيين قادرين على التعامل مع نزاعات لم تعرفها الأنظمة القانونية التقليدية. مثل هذه الخطوة لن تختصر زمن التقاضي فحسب، بل ستؤسس لاجتهادات قانونية قد تصبح مرجعًا إقليميًا ودوليًا في المستقبل.

غير أن بناء هذه المنظومة لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة وحدها. فالقطاع الخاص هو المنتج للابتكار، والجامعات هي مصنع المعرفة، والمشرعون هم الضامنون لاستدامة التوازن. ومن دون شراكة حقيقية بين هذه الأطراف، ستظل الحوكمة متأخرة عن سرعة التطور التقني. لقد أثبت التاريخ أن الثورات الاقتصادية لا يقودها دائمًا من يبتكر التكنولوجيا أولًا، بل من ينجح في ابتكار القواعد التي تمنحها الشرعية والثقة والاستدامة. وإذا استطاعت المملكة أن تبني نموذجًا متوازنًا يجمع بين حماية الحقوق الفردية، وصيانة الملكية الفكرية، وتعزيز المنافسة، وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، فإنها لن تكون مجرد لاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي، بل ستكون من الدول التي تعيد رسم قواعده. ففي النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم... من سيقود الذكاء الاصطناعي؟ بل... من سيقود حوكمته؟ والإجابة عن هذا السؤال قد تكون إحدى أهم الفرص الإستراتيجية أمام المملكة في العقد القادم.