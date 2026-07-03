أصبحت السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، ولم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو وجهة لقضاء الإجازات، بل تحوّلت إلى صناعة متكاملة تدر مليارات الدولارات سنوياً وتوفر ملايين الوظائف حول العالم، أما في المملكة العربية السعودية فقد برز القطاع السياحي كأحد أهم المحاور الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية.

لقد أدركت المملكة أهمية الاستثمار في السياحة باعتبارها قطاعاً واعداً يمتلك مقوّمات استثنائية تؤهله لأن يصبح أحد أعمدة الاقتصاد القادر على تغيير صورة المملكة بشكل جوهري حول العالم، فالمملكة تمتلك تنوعاً جغرافياً فريداً يجمع بين السواحل المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، والجبال الشاهقة والصحاري الواسعة التي يمكن عبرها ممارسة العديد من الفعاليات الرياضية، إضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية التي تعكس عمق الحضارة الإسلامية، كما تحتضن المملكة الحرمين الشريفين، وهو ما منحها مكانة دينية فريدة جعلتها وجهة لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

من المؤكد أن مساهمة السياحة في تنويع مصادر الدخل لا تقتصر على ضخ الإيرادات المباشرة الناتجة عن إنفاق السياح داخل خزانة الدولة، بل تمتد لتشمل مزايا أخرى عديدة، لعل أهمها هو تحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية الرديفة الأخرى، فزيادة أعداد الزوار تعني ازدهاراً في قطاع الفندقة والإسكان السياحي، وانتعاشاً لقطاع المطاعم والمقاهي، وطفرة في مجال النقل الجوي والبري والبحري، فضلاً عن تنشيط قطاع التجزئة والخدمات والترفيه، كما يؤدي النشاط السياحي إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدّم منتجات وخدمات مرتبطة بالسياحة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام.

وقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية السياحية، حيث أطلقت العديد من المشاريع العملاقة التي تهدف إلى استقطاب السياح من الداخل والخارج، وتعد مشاريع البحر الأحمر والعلا ونيوم وغيرهم من أبرز الأمثلة على هذا التوجه اللافت، إذ تسعى هذه المشاريع إلى تقديم تجارب سياحية عالمية.

ولا شك في أن الإصلاحات التنظيمية وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية ساهما في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية، فقد أصبح بإمكان الزوار من العديد من دول العالم الحصول على التأشيرات بسهولة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أعداد السيّاح القادمين إلى المملكة، وساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي، ولعل أحد أهم الجوانب الإيجابية لتنشيط القطاع السياحي هو قدرة السياحة على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، فالقطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات كثافة في التوظيف، حيث يوفر فرصاً في مجالات الضيافة والإرشاد السياحي والنقل والتسويق وإدارة الفعاليات، كما أنه يسهم في تنمية المهارات الوطنية ورفع كفاءة الكوادر السعودية للعمل في بيئة تنافسية عالمية.

ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه الفعاليات والمواسم السياحية في دعم الاقتصاد، فقد أصبحت المملكة تستضيف كل عام عدداً كبيراً من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي تستقطب الزوّار من داخل المملكة وخارجها، وتسهم في زيادة الإنفاق السياحي وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، كما تساعد هذه الفعاليات على إبراز الصورة الحضارية للمملكة وتعريف العالم بما تمتلكه من إمكانات ومقوّمات سياحية متنوعة واستثنائية.

إن تحقيق أقصى استفادة من القطاع السياحي يتطلب استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين تجربة السيّاح وتعزيز الاستدامة البيئية والثقافية، فالسياحة الناجحة لا تقاس فقط بعدد الزوار، بل بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وبحفاظها على الموارد الطبيعية والتراثية للأجيال القادمة، وقد أصبحت السياحة في المملكة أحد أهم الخيارات الإستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، سيتمكن هذا القطاع من لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد ومن توفير فرص للعمل، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر تنوعاً واستدامة.