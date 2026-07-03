تعريف الدولة المدنية وإن يبدو سهلاً ومفهوماً عند الكثيرين، إلا أنه في مفهوم يحمل أبعاداً فلسفية ووظيفية واجتماعية وسياسية وثقافية وعقائدية. البساطة في اللفظ تخفي تعقيداً في التطبيق، لأنها ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل هي ثقافة حياة تتطلب إعادة تعريف للعلاقة بين الفرد والجماعة والمقدس.

إنّ التعاريف لهذا المصطلح للدولة المدنية بأنها نظام سياسي يحكمه القانون وتُدار مؤسساته وفق دستور مدني ديمقراطي، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وتفصل بين السلطات، وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم دون تمييز في العرق أو الدين، وأنها نقيض للدولة الدينية (الثيوقراطية) والدولة العسكرية؛ لا تعكس البعد الحقيقي لمفهوم الدولة المدنية الذي يتغنى به البعض.

جاء في تحليل مفهوم الدولة المدنية في الفكر السياسي الغربي الحديث، الذي يقدّمه مركز الجزيرة للدراسات، ما يلي: «شهد مسار بناء الدولة المدنية في السياق الغربي تطوراً تاريخياً طويلاً، اتسم بالصراع بين المدافعين عن الأطروحة الدينية وحملة أطروحة الدولة، أي بين رجال الدين ورجال السياسة. وقد اتخذ هذا الصراع أبعاداً فكرية واجتماعية واقتصادية كبرى، وكان محوره الأحقية في السيطرة على سلطتَي الحكم والدين، خاصة من جانب رجال الدين الذين صاروا مصدراً للشرعية الدينية والزمنية معاً.

اندلعت الحروب الدينية والمذهبية، وتواصلت النزاعات السياسية قروناً متتالية، ولم تبدأ المجتمعات بالتحرر إلا مع بزوغ العصر الحديث الذي شكّل نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس وضعية وإنسانية. جاء ذلك عقب مسار طويل من النقد للمنظومة الدينية والدعوة إلى إسقاط الوساطة بين الفرد والخالق، فبرزت رؤى جديدة أكثر تحرراً في السياسة والدين والثقافة. ومعها طُويت صفحة العصور الوسطى بما حملته من تقاليد جامدة ورؤى محدودة، لتتأكد استحالة الجمع بين السلطتَين الدينية والدنيوية تحت هيمنة واحدة.

هكذا انتقلت الدولة في الغرب من «دولة الكنيسة»، وصولاً إلى الدولة الحديثة، عبر استبدال السلطتين التقليدية والدينية بسلطة سياسية مدنية. وتأسست الدول على قاعدة «الوحدة الإنسانية» بدلاً من «الوحدة الدينية» التي أثبتت التجارب التاريخية أنها لا تقود سوى إلى الانقسام وانهيار السلطتين معاً. ومع النهضة تحددت مجالات السلطتين، وتكرّس منع توظيف الديني في السياسي أو العكس. فترسّخ مبدأ «دين بلا سياسة» و«سياسة بلا دين»، وجاء بناء الجدار الفاصل بين المجالين حلاً للصراعات التاريخية، ولا يزال هذا الجدار صامداً إلى عصرنا الراهن».

إن التاريخ يكشف أن الدولة المدنية لم تولد «فكرة»، بل ولدت «جروحاً». ما يوصف من صراع قرون في الغرب يثبت أن هذا المفهوم ليس نتاج تنوير هادئ، بل نتاج حروب أهلية دموية (كحرب الثلاثين عاماً). أي أن الجدار الفاصل لم يُبنَ نظرياً، بل أُقيم على رماد صراعات. وهذا يفسر لماذا لا يكفي مجرد «تبني» المفهوم عربياً دون المرور بمعالجة جذور الصراع.

المعضلة التي لا تعطى حقها من النظر، حيث إن هناك فارقاً جوهرياً بين السياق الغربي والسياق العربي، ففي الغرب، كان الصراع بين سلطتين مؤسساتيتين (الكنيسة والدولة)، أما في السياق العربي فالتداخل أعمق؛ لأن الدين لم يكن مؤسسة منفصلة، بل كان مكوناً للهوية الجمعية والضمير الجمعي، حتى في غياب «كنيسة» بالمعنى الغربي. لذا فإن «الفصل» هنا ليس إدارياً، بل أنثروبولوجياً، أي يتعلق بكيفية تفكيك علاقة الفرد بمعنى وجوده، وليس فقط بقوانينه. لهذا نجد أن ما يتغنى به البعض هو غالباً استدعاء للشكل (دستور، انتخابات) دون الجوهر (ثقافة الاختلاف، تدبير التنوع، تحويل الخصومة إلى منافسة). وهذا ما يجعل النماذج العربية إما أن تنزلق إلى «استبداد مدني» أو «فوضى هوياتية».

هذا المنزلق الذي يقع فيه بعض من أساتذة السياسة في عالمنا العربي ناتج عن عدم فهم الأبعاد الحقيقية للدولة المدنية.

إن الدولة المدنية هي ثقافة حياة تتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الفرد والجماعة والمقدس. وإن إعادة هذا التعريف بما يتوافق مع هويتنا يجعل مجتمعاتنا العربية أقدر على السعي لمستقبل زاهر.