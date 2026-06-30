أن تكون ابن اسمٍ كبير، فهذه ميزة لا ينكرها أحد، لكنها في الوقت نفسه قد تكون أصعب اختبار مهني يمكن أن يواجهه الإنسان.

فالاسم يسبقك، والمقارنة تلاحقك، والنجاح لا يُحسب لك وحدك، كما أن التعثر يُضخَّم أكثر من غيرك.

هذه المعادلة تتكرر في الوسط الفني والإعلامي، حيث بدأ عدد من أبناء الأسماء اللامعة يشقون طريقهم بهدوء، ومن بينهم عبدالرحمن، نجل فنان العرب محمد عبده، وأحمد، نجل سالم الهندي.

حضورهما يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد مع كل جيل: هل يسير الأبناء على خطى آبائهم، أم يصنعون لأنفسهم طريقاً مختلفاً؟

في الواقع، الاسم الكبير يفتح الباب الأول، لكنه لا يضمن استمرار الرحلة. فالجمهور قد يرحب بالبداية، لكنه لا يمنح النجاح مجاناً. ومع مرور الوقت، تختفي قوة اللقب، ولا يبقى سوى ما يقدمه صاحبه من موهبة، وشخصية، وحضور، وقدرة على الإضافة.

وربما تكون المفارقة أن أبناء النجوم يخوضون سباقاً أصعب من غيرهم. فالفنان أو الإداري الجديد يُقاس بما يقدمه، بينما يُقاس ابن النجم بما يقدمه وبما قدمه والده طوال سنوات. لذلك تبدو مساحة الخطأ لديهم أضيق، بينما تصبح مساحة التوقعات أكبر بكثير.

فالأسماء الكبيرة تصنع الفرصة الأولى، لكنها لا تصنع التاريخ مرتين. التاريخ يكتبه كل جيل بطريقته، ويمنح مكانته لمن ينجح في أن يكون نفسه، لا ظلاً لغيره.

عبدالرحمن يحمل إرثاً فنياً استثنائياً، فوالده أحد أهم الأسماء التي صنعت تاريخ الأغنية العربية. ومع ذلك، يبدو حريصاً على أن تكون خطواته محسوبة، وأن يبني شخصيته بعيداً عن استعجال الأضواء، مدركاً أن الإرث الكبير يحتاج إلى مسؤولية أكبر من حاجته إلى الشهرة.

وفي المقابل، يبرز أحمد سالم الهندي بصورة لافتة داخل المشهد الموسيقي، مقدماً نموذجاً لشاب يعرف تفاصيل الصناعة التي عاشها منذ سنوات، لكنه يدرك أيضاً أن النجاح الحقيقي لا يتحقق بالانتساب إلى اسم والده، بل بالقدرة على صناعة أثره الخاص، وهو ما بدأت ملامحه تظهر في حضوره وعلاقاته وإسهاماته.

الجميل في التجربتين، أنهما لم تنطلقا من فكرة «ابن فلان»، بل من الرغبة في إثبات الذات. وهذه هي المعادلة الأصعب؛ أن تحترم تاريخ والدك، دون أن تعيش في ظله، وأن تستفيد من خبرته، دون أن تعتمد عليها.

ولعل عبدالرحمن محمد عبده وأحمد سالم الهندي، يقدمان اليوم مثالاً جميلاً على أن أفضل وفاء للآباء ليس تقليدهم، بل بناء نجاح جديد يضيف إلى إرثهم، ويؤكد أن العائلة لم تنجب اسماً جديداً فحسب، بل جيلاً قادراً على مواصلة الحكاية بأسلوبه الخاص.