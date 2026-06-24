هناك فارق بين أن تكتب عن الطيران أو تكتب عن أي قطاع آخر، ليس لأن الطيران أكثر أهمية أو تعقيداً، إنما لأنك تكتب عن عالم ضد التسرع، لا يسمح للكلمات أن تسبق الحقائق.

في السياسة بإمكانك أن تبني رأياً على قراءة جيدة للمواقف، وفي الرياضة يمكن أن تنحاز لفريق أو رواية، وفي الاقتصاد تتعدد المدارس والنظريات، أما في الطيران فإن الحقيقة غالباً تكون مرتبطة بإجراءات ولوائح وتقارير، وسلسلة طويلة من الأسباب التي لا تظهر للعلن؛ لذلك قد يبدو هامش النقد في الطيران أضيق مما يظنه البعض، لكنها طبيعة هذا العالم، فالطيران ليس ساحة للمزايدات قدر ما هو منظومة تقوم على الانضباط والدقة، وعندما تتعلق الأمور بسلامة البشر تكون المسؤولية الأخلاقية في الكلمة أكبر من أي فرصة إثارة، فكلمة واحدة غير دقيقة قد تصنع انطباعاً مضللاً أو تهز الثقة.

ولذلك فإن الكتابة عن الطيران لا تبدأ من الخبر بقدر ما تبدأ من فهم المنظومة التي صنعته، فالكاتب يحاول أن يقرأ العلاقات الخفية بين الأنظمة والقرارات والتقنية والإنسان؛ لأن الحدث في الطيران غالباً ليس سوى النتيجة الأخيرة لسلسلة طويلة من الأسباب.

كل رحلة تحمل كثيراً من القصص التي لا يراها المسافرون، يمكن الكتابة عن الاقتصاد من نافذة الطيران، وعن التقنية من قمرة القيادة، وعن الإدارة من برج المراقبة، وعن الفلسفة من فكرة الإنسان الذي قرر منذ آلاف السنين أن يتحدى الجاذبية ونجح.

ويذهب الطيران أبعد من ذلك فيعيد تعريف الزمن نفسه، تأخير عشر دقائق قد يعني فقدان مئات المسافرين لرحلاتهم اللاحقة وبالتالي تعطل طائرات في مطارات أخرى، وإعادة جدولة الأطقم، وخسائر مالية تمتد عبر قارات الأرض.. هنا يصبح الزمن قيمة تشغيلية لا أرقاماً تتحرك.

الكتابة عن الطيران ليست كتابة عن الطائرات أو المطارات فقط، إنها كتابة عن الإنسان حين يحاول جعل العالم أصغر والمسافات أقرب والحدود بوابات، هي كتابة عن الأثر قبل الحدث، ولعل أكثر ما يجذب في هذا المجال أن زوايا التناول لا تنتهي، كلما ظننت أنك كتبت كل شيء اكتشفت أفقاً جديداً تحلق فيه الحروف، لهذا لا تشعر أنك تقترب من محطة أخيرة.

الطيران مرآة تعكس حالة الاقتصاد والسياسة والتقنية، والطاقة والسياحة والتجارة، وحتى المزاج العالمي، وهنا تكمن متعة الكتابة عنه وفيه، أن تلتقط العلاقة بين الأشياء قبل أن يراها الآخرون، أن ترى الخبر الصغير وهو يخفي وراءه حكاية كبيرة.

كلما سمعت سؤال: ألم تتعب من الكتابة في الطيران؟

أقول: لا؛ لأنني أكتب عن حضارة تتحرك وعن أحلام تحلّق، وطريق طويل يبدأ بفكرة قصيّة، وينتهي بعوالم أكثر قرباً واتصالاً.

المتعة الخفية أنه كلما حلّقت الطائرات اتسعت سماء الكتابة.