صناعة الترفيه في المملكة لم تعد مساحة عابرة للمتعة، ولا برنامجاً موسمياً يكتفي بإضاءة المسارح وإشعال المدن بالفعاليات، بل تحولت إلى قطاع اقتصادي مؤثر، يملك أرقامه، وشراكاته، ومشاريعه، ومساره الواضح داخل منظومة التحول الوطني التي تقودها رؤية السعودية 2030.

الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للترفيه تحمل دلالات تتجاوز قيمتها المالية المباشرة؛ فـ1.5 مليار ريال لمشاريع ترفيهية جديدة، و390 مليون ريال ضمانات تمويل للقطاع، و9 اتفاقيات مع بنوك تجارية، ليست مجرد مؤشرات على نمو قطاع في عقد، بل رسالة واضحة بأن الترفيه بات جزءاً من الاقتصاد الجديد، ومجالاً قابلاً للاستثمار، وصناعة قادرة على خلق الفرص، وتحريك السوق، وتمكين رواد الأعمال، وفتح الأبواب أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا التحول لم يكن ليتحقق بهذه السرعة لولا الرؤية الطموحة التي أطلقها ويدعمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بما حملته من إعادة تعريف لمفهوم جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع مجالات العمل والاستثمار، وصناعة بيئة حيوية تجعل الإنسان في قلب التنمية، لا على هامشها. ولجهود المستشار تركي آل الشيخ أثر واضح في تحويل الترفيه إلى قطاع منظم ومؤثر، يراكم التجربة، ويستقطب الشراكات، ويدفع بالمبادرات إلى مستويات أكثر احترافية. فقد استطاعت الهيئة، عبر هذا الحراك، أن تجعل الترفيه واجهة جاذبة، وسوقاً قابلة للنمو، ومنصة تمنح المواهب والشركات المحلية مساحة أوسع للحضور والمنافسة.

وتكمن أهمية الضمانات التمويلية والاتفاقيات المصرفية في أنها تمنح المستثمرين ثقة أكبر، وتفتح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحوّل البهجة إلى دورة اقتصادية تستفيد منها قطاعات الإنتاج، والتقنية، والتسويق، والضيافة، والنقل، والخدمات اللوجستية.

بعد عقد من الترفيه، تبدو الصورة أكثر نضجاً: المملكة لا تصنع مناسبات للدهشة فقط، بل تبني صناعة للفرح، تقف على أرض اقتصادية صلبة، وتترجم رؤية وطنية يقودها الطموح، ويدعمها القرار، وتصوغها أرقام تكشف أن المستقبل هنا لا يُنتظر.. بل يُصنع.