تبقى الثقافة هي العنصر الأقدر على حماية هوية المجتمعات من التآكل، لأنها لا تحفظ الموروث فحسب، بل تصنع طريقة الإنسان في النظر إلى نفسه ووطنه ومستقبله، ومن هنا، أجد إطلاق مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية خطوة تتجاوز إطار العمل الثقافي التقليدي، لتعلن عن مشروعٍ يحمل رؤية أعمق؛ رؤية تؤمن بأن الثقافة ليست نشاطًا هامشيًا، بل ركيزة من ركائز بناء الإنسان.

مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية تنطلق من فكرة واضحة ومُلهمة؛ المساهمة في بناء مجتمعٍ معتز بهويته ومنهجه، عبر آفاق ثقافية مبتكرة تستند إلى القيم الأصيلة، وتؤمن بأن الإبداع الحقيقي لا ينفصل عن الجذور، بل ينطلق منها نحو المستقبل.

ما يلفت الانتباه في هذا المشروع أنه لا يتعامل مع الثقافة بوصفها ذاكرة فقط، بل بوصفها حركة مستمرة قادرة على التأثير في الأجيال القادمة.. فحين تضع المؤسسة ضمن رؤيتها الوصول إلى حركة إبداع ثقافية أصيلة، فإنها تؤكد أن المستقبل لا يُصنع بالمعرفة وحدها، بل بالوعي أيضًا؛ وعيٍ يعرف قيمة اللغة، والفن، والشعر، والفكرة، ويُدرك أن الأمم تُقاس بعمقها الثقافي كما تُقاس بمنجزها الحضاري.

ولعل الأثر الأهم لمثل هذه المؤسسات يكمن في الجيل الجديد؛ الجيل الذي يعيش وسط انفتاحٍ هائل، وتدفقٍ سريع للأفكار والصور والاتجاهات. هنا تأتي أهمية أن يجد الشباب منصة ثقافية وطنية تعزز الانتماء دون انغلاق، وتدعم الابتكار دون أن يفقد الإنسان هويته. فالثقافة حين تكون أصيلة ومرنة في آنٍ واحد، تصبح قادرة على صناعة جيلٍ أكثر توازنًا، وأكثر وعيًا بذاته ومكانه في العالم.

كما أن اهتمام المؤسسة بتطوير المبادرات والتجارب الثقافية النوعية، وتنظيم الجوائز، ودعم الحراك الثقافي، يمنح المشهد السعودي مساحة أكثر اتساعًا للإبداع، ويحوّل الثقافة من فعل فردي إلى مشروع مجتمعي متكامل. فالمبدع لا يحتاج فقط إلى الموهبة، بل يحتاج إلى بيئة تؤمن به، وتحفظ إنتاجه، وتمنحه فرصة الوصول والتأثير.

أيضًا يحمل اهتمام المؤسسة بحفظ النتاج الفكري وتوثيق الملكية الثقافية دلالة بالغة الأهمية؛ لأن الأمم التي تحفظ ذاكرتها الثقافية، تحفظ صورتها أمام المستقبل؛ فالتوثيق هنا ليس إجراءً إداريًا، بل حماية للهوية من النسيان، وصونٌ لتجاربٍ صنعت جزءًا من الوعي السعودي والعربي.

إن ما يحدث اليوم في بلادنا الحبيبة السعودية ثقافيًا لم يعد مجرد نشاط موازٍ للتنمية، بل أصبح جزءًا أصيلًا منها. ولهذا تأتي هذه المؤسسة بوصفها شاهدًا على مرحلة جديدة، تُدرك أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء الوعي لا يقل أهمية عن بناء المدن.

ختامًا.. أجمل ما في مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية أنها تشبه صاحب التجربة نفسه؛ ستكون هادئة في حضورها، عميقة في أثرها، ومؤمنة بأن القصيدة يمكن أن تفعل أكثر مما يُظن... يمكن أن تبني جيلًا، وتحفظ هوية، وتفتح للوطن نافذةً أخرى على الجمال والمعرفة والحياة.