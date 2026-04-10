قرأت خبرًا عن تحقيق مدينة مكة المكرمة المركز الثالث محليًا والـ50 عالميًا ضمن مؤشر المدن الذكية (IMD Smart City Index) لعام 2026، كنتيجة تعكس تطور الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار على حدٍ سواء.

هذا الحصاد لا يمكن فصله عن مسارٍ متكامل من العمل، استهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وبناء تجربة أكثر سلاسة لكل من يعيش في مكة أو يقصدها. فالتحوّل لم يعد مرتبطًا بمشاريع منفصلة، بل أصبح نهجًا متصلاً يُعيد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية، من سهولة الوصول للخدمات إلى سرعة إنجازها، بالإضافة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة مكة على إدارة (التنوع الإنساني) من قاصدي بيت الله الحرام بكفاءة عالية، وهذا أحد أكثر التحديات تعقيدًا في أي نموذج حضري.

ولو قرأنا المشهد وأثر تحقيق المركز الثالث محليًا، فهذا الحصاد يتجاوز كونه ترتيبًا تنافسيًا، ليُسهم في ترسيخ موقع مكة كمدينة قادرة على الموازنة بين خصوصيتها الدينية وثقلها العالمي، وبين متطلبات التطور الحضري الحديث، كما أن هذا الإنجاز/ الحصاد يعزز من ثقة المستفيدين، ويدعم جاذبية المدينة للاستثمارات والمبادرات النوعية، ويفتح المجال لمزيد من الابتكار في تقديم الخدمات، كما ذكرت في مقالة سابقة عن قيمة الاستثمار في مدينة مكة المكرمة، خاصة وأن مكة مدينة تتعامل مع أعداد هائلة من الزوّار سنويًا، يصبح لهذا التقدم بُعدٌ إستراتيجي، حيث ينعكس على تحسين إدارة الحشود، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم تجربة أكثر راحة وانسيابية، دون الإخلال بهوية المكان وروحه وما تحقّق اليوم هو نتيجة، لكنه في الوقت ذاته نقطة انطلاق.

ختامًا..

مكة لا تتوقف عند الأرقام، بل تبني عليها... لتواصل تطوير نموذجٍ حضري يُعلي من جودة الحياة، ويجعل من التقنية وسيلة لخدمة الإنسان، لا غاية بحد ذاتها.