في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الأزمات تبقى الأوطان العظيمة هي تلك التي لا تكتفي بردود الفعل بل تُحسن قراءة المشهد وتختار طريقها بثباتٍ واتزان. وهنا تتجلّى حكمة الوطن لا كشعارٍ يُرفع بل كنهجٍ يُمارس وكقيمةٍ تُترجم إلى قرارات تصنع الطمأنينة في قلب العاصفة.



المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقدّم نموذجاً فريداً في إدارة الأزمات.



نموذج يقوم على فهمٍ عميق للواقع وتوازنٍ دقيق بين المصالح وتصرّفٍ محسوبٍ يراعي تعقيدات اللحظة دون أن يفقد وضوح الهدف.



ليست الحكمة هنا مجرد معرفة، بل هي معادلة متكاملة: فهمٌ عميق وتوازن وتصرّف صحيح.



هي القدرة على اتخاذ قرارٍ لا يكون صحيحاً منطقياً فحسب بل مناسباً للسياق منسجماً مع التحديات ومستشرفاً للنتائج.



وفي زمنٍ تتأثر فيه المنطقة بتقلباتٍ جيوسياسية وتداعيات حروبٍ تلقي بظلالها على الجغرافيا والاقتصاد والأمن تثبت السعودية أن الحكمة ليست في سرعة الرد بل في دقة الفعل.



فحين تضطرب المعادلات يصبح التروّي قوة ويغدو الاتزان إستراتيجية لا ترفاً.



الأزمات بطبيعتها لا تختبر الإمكانيات فقط بل تكشف جوهر القرارات التي تتخذ وأوقاتها. وهنا يظهر الفارق بين من ينشغل بردّ الفعل ومن يتقدّم نحو الفعل المدروس.



القيادة الحكيمة التي أنعم الله بها على هذا الوطن تسأل: ما الذي يحدث فعلاً؟ لا ما الذي يبدو على السطح.



تبحث عن الأسباب لا الأعراض، وتُعيد ترتيب الأولويات وفق ما يحفظ الاستقرار ويصون المكتسبات.



وفي قلب هذه المعادلة تتجلى قاعدة ذهبية: إدارة الضرر لا البحث عن الكمال.



فالقرارات في أوقات الأزمات لا تُقاس بمدى مثاليتها بل بقدرتها على تقليل الخسائر واحتواء التحديات وتجاوزها وفتح أبواب التعافي.



ولعل ما يعزز هذه الصورة هو الشعور العام بالاطمئنان الذي يعيشه المواطن والمجتمع حتى في ظل التحديات. في مواسم العبادة كرمضان والفرح كعيد الفطر وما يحس به المواطن والمقيم والضيف من أمن وأمان وسعادة تتجسد هذه الحكمة في قدرتها على حماية الاستقرار وصناعة السكينة وترسيخ الثقة بأن ما بُني على أساسٍ متين لا تهزّه العواصف. إنها فلسفة قيادة هذا الوطن -حفظها الله.



وهكذا لا تكون الحكمة غياباً للأخطاء، بل حضوراً للوعي، لا تعني تفادي التحديات بل حُسن إدارتها.



إنها القدرة على الخروج من الأزمات بأقل الخسائر، وأكبر الدروس وأوسع الآفاق.



في السعودية حكمة القيادة ليست خياراً طارئاً بل نهج دولة..



نهجٌ يصنع من التوازن قوة، ومن الرؤية واقعاً، ومن القيادة طمأنينة وطن.



كل عام والوطن والملك وولي العهد بأمن وأمان، وكل لحظاته أعياد وسعادة.