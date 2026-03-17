مع نهاية الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي لم يعد المشهد الكروي مجرد أرقام تُضاف إلى جدول الترتيب، بل أصبح سردية متقلبة من الثقة والقلق والطموح، فكل جولة تقرّب الفرق من الحقيقة القاسية للدوريات الطويلة.



وضعت هذه الجولة نقاطها تاركةً خلفها صخباً جماهيرياً لا يهدأ، وتحولات فنية ستُلقي بظلالها على الأمتار الأخيرة من سباق اللقب. كانت الجولة محطة مفصلية، ليس فقط للأرقام المسجلة، بل للروح القتالية التي أظهرتها فرق الوسط أمام عمالقة الترتيب.



هذه الجولة تحديداً حملت لحظة درامية تستحق التوقف عندها طويلاً، فمواجهة الأهلي والقادسية لم تكن مجرد مباراة عادية في جدول الدوري، بل كانت مرآة حقيقية لما أصبح عليه الدوري هذا الموسم؛ شراسة، وتقلبات، وفرق ترفض الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة.



زلزال «الريمونتادا» في الدمام



شهد استاد الأمير محمد بن فهد واحدة من أجمل مباريات الموسم وأكثرها درامية، حيث نجح بنو قادس في كتابة التاريخ بقلب الطاولة على النادي الأهلي.



فبعد أن تقدم الأهلي بهدفين عبر إيفان توني وأتانانجا استعاد القادسية توازنه في الشوط الثاني، ليخطف فوزاً قاتلاً بنتيجة (3-2) في اللحظات الأخيرة.



هذا الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط بل كان رسالة قوية من القادسية الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة معطلاً طموح الأهلي في تضييق الخناق على المتصدر.



هُنا النصر هُنا الصدارة



عندما يُذكر سباق الدوري هذا الموسم لا يمكن تجاوز ما يقدمه نادي النصر.. فريق يظهر بوجه مختلف أكثر نضجاً، وأكثر هدوءاً في التعامل مع المباريات الصعبة.



النصر لم يعد يعتمد فقط على لحظات الإلهام الفردية بل أصبح فريقاً يمتلك منظومة واضحة في التحول الهجومي والضغط العالي.. ما تغيّر في النصر هذا الموسم لا يمكن اختزاله في الأسماء أو التعاقدات بل في العقلية.



فالفريق لم يعد يلعب المباريات بعاطفة مفرطة أو اندفاع غير محسوب، بل أصبح أكثر تركيزاً في إدارة اللحظات الصعبة، وأكثر صبراً في البحث عن الفوز.



دوري يرفض التوقعات



ما كشفته هذه الجولة ليس مجرد نتيجة مباراة بل حقيقة أكبر، فالدوري هذا الموسم لم يعد سهل القراءة.



هناك فرق كبيرة تقاتل للحفاظ على موقعها في القمة، وهناك فرق أخرى مثل القادسية تقتحم المشهد بثقة غير متوقعة، مما يجعل كل جولة قابلة لإعادة رسم المشهد بالكامل.



الفرق بين فريق ينافس على اللقب وآخر يطمح فقط إلى موسم جيد قد يكون مجرد لحظة.. هدف.. أو حتى قرار جريء داخل الملعب.



وبين كل هذه التفاصيل يستمر الدوري في تقديم موسم مليء بالتقلبات..



موسم قد تُحسم فيه البطولة بفارق لحظة واحدة فقط.



