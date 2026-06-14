لا يمكن أن أستكثر على النصراويين احتفالاتهم بتحقيق بطولة الدوري، فهذا من أبسط حقوقهم، لكن المزعج في هذه الأفراح هي محاولة البعض منهم ربط أفراحهم بالإسقاط على بطل النخبتين دون أن نعرف لماذا هذا الربط، لكنني أعرف يقيناً أن هناك ألماً لا يشعر به إلا من يكابده، وألم النخبتين يحتاج إلى كونسلتو حتى يبرأ..!



أتمنى أن لا يأخذ هؤلاء البعض هذا الرأي على أنه تقليل أو إسقاط على بطل الدوري بقدر ما هي حالة نقد يجب أن لا تخرج عن سياقها..!



الأهلي- كما أحب أن أذكر دائماً- يملك في خزانته كثيراً من البطولات محلية وخليجية وعربية وقارية، ولا أرى في ذلك ما يسيء لأي نادٍ حينما نحتفل من خلالها بنخبتين ميزته على مستوى القارة..!



عندما نقول هناك فرق بين الإنجاز المحلي والقاري لا نقصد بذلك تقليلاً بقدر ما نصحح مفهوماً خاطئاً، وهذه مهمة الناقد الحقيقي..!



أما الجار الذي أحترمه ككيان قد نقبل من بعض إعلامه وجمهوره الاصطفاف من أجل كسب معركة الشطب والعماده، فهذا حقهم، لكن لا نقبل منهم التقليل من بطل هزت أفعاله قارة..!



أما التاريخ الذي يروى اليوم من خلال أشخاص من هنا وهناك فهو محاولة ذر الرماد في العيون ليس إلّا، فمهلاً يا أصدقاء فتاريخكم منكم وإليكم ولكم، أما تاريخ كرة القدم السعودية فوثِّق وأضحى مرجعاً لنا نرويه كما هو..!



سنوات تحمّلنا زيفكم وتحمّلنا مغالطاتكم حتى مواجهة الأهلي والاتحاد لم ترووها أو تكتبوها كما يقول التاريخ، فهل تريدون منا أن نحترم ما تسمونه تاريخاً..؟!



كلا، لن نسميه تاريخاً، بل حكايات انتهى مفعولها مع ظهور التاريخ الحقيقي..!



• أخيراً: بعض الأشخاص ليسوا انطوائيين كما يعتقد الغالبية.. كل ما في الأمر أنهم يختارون الناس الذين يخالطونهم بعناية فائقة.