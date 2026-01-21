- تحت سماء الرياض، وفي ليلةٍ استثنائية من ليالي «موسم الرياض»، لم يكن حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards 2026) بنسخته السادسة مجرد تظاهرة فنية، بل كان إعلاناً صريحاً من عاصمة التاريخ والجمال بأنها باتت الوجهة الأولى التي يجتمع تحت سقفها مبدعو العالم، لتقول لهم بلسان الفخر: «أنا الرياض.. حاضنة الفن وراعية الإبداع».

- إرثٌ خالد ومستقبلٌ يبهر العالم، إن ما نشهده اليوم في الرياض هو امتداد لمجدٍ تليد، أسس أركانه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصل من بعده أبناؤه وأحفاده كتابة سيرة خالدة لوطنٍ لا يعرف المستحيل.

- ⁠في هذا المحفل، امتزج عبق الماضي بطموح الحاضر ورؤية المستقبل، لتثبت السعودية أنها ليست مجرد دولة عظمى اقتصادياً وسياسياً، بل هي منارة ثقافية تقود الحراك الفني العالمي.

- لمسة وفاء وقيادة مبدعة.. بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم نماذج ملهمة في التنظيم والاحتفاء. لقد استطاع «أبو ناصر» أن يرسم أجمل الصور في تكريم الرواد والمبدعين الذين شكلوا وجدان الفن العربي والعالمي؛ هذا التكريم ليس غريباً على المملكة، فهي بلادٌ جُبلت على تقدير المبدع في كل مجال.

- ولم يغب الفنان السعودي عن المشهد، بل كان حاضراً بقوة، مكرّماً ومحتفىً به، ليسير الفن السعودي بخطى واثقة نحو مستقبل زاهر، حاملاً رسالة وطنية سامية عن دولةٍ صنعت المستحيل في سنوات قليلة.

- لعل أكثر ما لامس القلوب في تلك الليلة هي تلك الدموع العفوية التي انهمرت من أعين المكرمين، لحظاتٌ اختزلت مشاعر الامتنان لبلدٍ أعادهم إلى دائرة الضوء والتقدير بعد أن كادوا يصبحون في طي النسيان. كانت تلك الدموع تقول بصمت: «كم هي عظيمة السعودية»، التي لا تنسى من أعطى، ولا تتجاهل من أبدع.

- إن كل هذا الإبهار الذي يراه العالم اليوم، لم يكن ليتحقق لولا دعم وتحفيز الملهم الأول، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. هو الداعم والمحفز للشباب السعودي الذي قدم للعالم هذه الصورة المشرفة، وهو الذي جعل من كل منطقة في مملكتنا مترامية الأطراف عنواناً للنجاح وقصة للمجد.

- لقد أثبتت الرياض في «Joy Awards» أنها ليست مجرد مدينة تستضيف النجوم، بل هي صانعة الفرح، وحارسة الإبداع، وعاصمة المستقبل التي تبتسم للعالم أجمع.