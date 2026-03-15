في ذكرى تولي سيدي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، لا نقف أمام مناسبة رمزية؛ بل أمام محطة تاريخية تختصر مشروع نهضة متكاملا. إنها ذكرى قائدٍ لم يرضَ بإدارة الواقع وانتظار المُستقبل، بل قرر إعادة تعريف كل ذلك من خلال رؤية اختصرت المسافات وتجاوزت المُستهدفات. قائدٌ رأى في وطنه طاقةً كامنة، وفي شعبه قدرةً غير محدودة، وفي الزمن فرصة لا يجب أن تُهدر.

منذ 2017، تغيّر وعي السعودي بذاته. لم يعد ينظر إلى نفسه كمواطن في دولة مستقرة فحسب؛ بل شريكاً في صناعة مستقبل عالمي. هذا التحول في التفكير كان الأساس الحقيقي لكل ما تلاه. نشأ وعي جديد قائم على الثقة، والمبادرة، والإيمان بالقدرة الوطنية. لم يعد الانتظار ثقافة، بل أصبحت المبادرة قيمة أساسية لدى السعوديين. لم يعد السؤال: ماذا سيحدث لنا؟ بل: ماذا علينا أن نصنع؟

جاءت رؤية 2030 لتكون التعبير المؤسسي عن هذا الوعي الجديد. مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. ليست عناوين نظرية، بل مسار عمل دقيق. 93% من مؤشرات الأداء تحققت أو اقتربت من التحقيق بعد 7 سنوات فقط. 85% من المبادرات مكتملة أو تسير وفق المسار المخطط. هذه الأرقام تعني أن التحول ليس خطابًا، بل إنجاز متراكم.

انتقلت القيادة من نمط التوجيه إلى منطق الإلهام. لم تعد الدولة موجهًا بل محفزة على الابتكار.

الجرأة مع الأمير محمد بن سلمان تحولت بفعل الإيمان والثقة إلى طمأنينة ساهمت في صنع واقع جديد. ومعها ولدت بيئة ريادية تسابق خلالها المواطنون على الإبداع، وعملت فيها المؤسسات بروح تنافسية، وأصبح الإبداع جزءًا من هوية الدولة.

اقتصاديًا، أعادت المملكة تموضعها من نموذج الاتباع إلى نموذج الابتكار. ارتفعت مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت أصول صندوق الاستثمارات العامة نموها لتقترب من 3.5 تريليون ريال. افتتحت أكثر من 700 شركة دولية مراكزها الإقليمية داخل المملكة. أصبحت السعودية من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا. هذا ليس تنويعًا شكليًا، بل إعادة بناء للهيكل الاقتصادي على أسس مستدامة.

اقتصاد المستقبل بات عنوان المرحلة بفضل الله ثم بإلهام ولي العهد. توسعت الصناعات الوطنية. نمت القطاعات الرقمية والتقنية. ارتفعت كفاءة الإنفاق الحكومي. أُعيدت هيكلة القطاعات، وطُوّرت التشريعات، وتقدمت المملكة إلى المركز الثاني عالميًا في الحكومة الرقمية وفقًا للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م. توسعت البنى التحتية في النقل والطاقة والمدن الذكية والمراكز الثقافية. إنها دولة تنتقل إلى نموذج إداري مرن، شفاف، منضبط.

وفي قلب كل ذلك، كان الإنسان السعودي هو جوهر التحول. انخفض معدل البطالة إلى أقل من 7% قبل الموعد المحدد. تجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل 36%، متخطية مستهدفات الرؤية. توسعت فرص الشباب في التقنية والثقافة والترفيه والسياحة. تحسنت جودة الحياة. ارتفعت تغطية الرعاية الصحية إلى 97.4% من المراكز السكانية. بلغ متوسط العمر المتوقع نحو 79.7 سنة. لم يعد التمكين قرارًا إداريًا، بل تحولاً اجتماعياً عميقاً.

ثقافيًا وسياحيًا، تجاوزت المملكة هدف استقبال 100 مليون سائح قبل موعد 2030. استقبلت أكثر من 11 مليون معتمرحتى الربع الثالث من 2025. ارتفع عدد المواقع السعودية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. أصبحت المواسم والفعاليات منصة لاستعادة الهوية بروح حديثة. لم تعد الثقافة هامشًا، بل جزءًا من صناعة الصورة الوطنية.

رياضيًا، تحولت الرياضة إلى صناعة واستثمار وحضور عالمي. استضافة كأس العالم 2034 ليست حدثًا رياضيًا فقط، بل رسالة طموح. أصبحت الملاعب واجهة وطن، والبطولات منصة حضور دولي.

سياسيًا، عزز ولي العهد مكانة المملكة قوة متزنة مؤثرة. انتهج سياسة خارجية متوازنة، قائمة على المصالح المشتركة وتنويع الشراكات شرقًا وغربًا. أصبحت الرياض محطة قرار في ملفات الطاقة والاستثمار وصناعة التوافقات. لم تعد المملكة تُعرّف برد الفعل، بل بالمبادرة.

والأكثر عمقاً أن هذه المرحلة أعادت تعريف مفهوم النهوض في الوعي العربي والإسلامي. لم يعد التقدم استيراد نموذج من الخارج، بل مشروعاً أصيلاً ينبع من الداخل، متصالحًا مع الهوية، منفتحًا على العالم بثقة وبإيمان يستلهم الثوابت. نهضة بروح عربية وإسلامية، تؤكد أن الحداثة لا تعني القطيعة، بل التطوير المستمر الذي يستمد ثباته من الجذور..

حين يكتب التاريخ هذه المرحلة، سيبحث عن التحولات الكبرى التي غيّرت المسار. وسيجد أن تولي سيدي ولاية العهد لم يكن محطة عابرة، بل بداية زمن سعودي مختلف. زمن يُبنى فيه المستقبل كل يوم، بثقة قائد، وإرادة شعب، وطموح وطن ليس له حد.

القيادة الملهمة لا تظهر في البناء فحسب؛ بل في لحظات الاختبار الصعبة والأزمات الكبرى حين تختبر الدول بما تفعله لا بما تقوله، وقد تجلّى ذلك حين بادر سيدي ولي العهد بتسخير إمكانات المملكة لخدمة الأشقاء في الخليج مع استمرار الأوضاع في المنطقة. لم يكن ذلك مجرد موقف تضامني، بل تعبيراً عن قيادة ترى في القوة مسؤولية وفي الجوار رابطة قيمية. وهكذا امتد الاطمئنان الذي يصنعه القائد في وطنه ليصل إلى محيطه، مؤكداً أن الإلهام في شخصية ولي العهد لا يبني الداخل فحسب؛ بل يبعث الاستقرار في المنطقة كلها، والعالم.