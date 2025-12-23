كل الشعوب تعتز بإرثها وحضارتها القديمة وتأريخها وبصمتها في أحداث الماضي، وتزهو بمكانتها وتأثيرها في العالم القديم، لكن الاتكاء على ذلك فقط، والتغني والمباهاة به وحده في هذا الزمن، مدعاة للنكوص والركود والجناية على الأجيال الحاضرة والمستقبلية لأي أمة.

كل أمة ولها تأريخ، ومن حقها وواجبها الاحتفاء به. لكنها تظلم نفسها عندما يكون هذا التأريخ سلاحها الوحيد الذي تملكه في زمن العلم الحديث والثورة التقنية الهائلة، والسباق المحموم من أجل امتلاك وتوظيف الأحدث منها، وتطويعه للتنمية البشرية والمادية، والمشاريع التي تنفع الإنسان وترتقي بحياته. والأخطر هو عندما تشارك النخب الفكرية والثقافية والإعلامية لأي مجتمع في تكريس فكرة الماضي بين أوساطه كنوع من الهروب في مواجهة الإخفاقات التنموية، وعدم الوفاء بالاستحقاقات المجتمعية التي تتطلب في حدها الأدنى توفر ضروريات الحياة وأساسيات العيش. وبدلاً من الاشتغال على المشاكل الداخلية الحقيقية بأمانة وشجاعة، تمارس تلك النخب الإسقاطات على مجتمعات أخرى في شكل بغيض من أشكال المغالطة للذهنية الشعبية المحلية البسيطة، بعد أن جعلتها أسيرة الهتاف والتصفيق للماضي، وتجميد التفكير في عوائق الحاضر وتحديات المستقبل.

لدينا هنا في المملكة إرث تأريخي ممتد، وعلى أرضنا قامت حضارات عريقة منذ آلاف السنين، لكننا رغم احتفائنا واعتزازنا بها لم نقع في مأزق الارتماء في طياتها كمصدر فخر وحيد ينسينا الاشتغال بالحاضر والمستقبل. فخرنا الآن أننا في فترة زمنية تعتبر قصيرة بمقياس نشأة الدول الحديثة، أصبحنا ننافس على المراتب الأولى بين دول العالم الكبرى في مقاييس التعليم والصحة والتقنية والاقتصاد وجودة الحياة بمختلف أشكالها. أصبحنا ندير شؤوننا وننهي أعمالنا وفق أحدث أنظمة التقنية الرقمية والتعاملات الإلكترونية. أصبحنا نعمل من أجل الحاضر ولدينا رؤية واضحة للمستقبل، ومستعدون للتعامل مع كل التحديات، ونمارس شفافية عالية في مراجعة ونقد خططنا وإعادة ترتيب أولوياتنا دون غرور أو مكابرة.

هنا يقام مهرجان الإبل كرمز للماضي على أطراف مدينة الرياض التي تعلو فيها أعناق ناطحات السحاب، وتزدحم بأهم شركات العالم، ويتقاطر عليها صانعو القرارات السياسية والاقتصادية. الماضي لدينا يقف إلى جوار الحاضر الذي يتشابك سريعاً مع المستقبل، دون ضجيج أو تشوهات نفسية أو عُقد مزمنة.

خطيئة بعض البلدان أنها تتغنى بالماضي فقط، دون العمل على تحسين الحاضر والاستعداد للمستقبل.