- بطولة كأس العرب بالتأكيد كانت ناجحة بكل المقاييس، ونجحت الشقيقة قطر في تنظيمها بشكل رائع وجميل، وهذا غير مستغرب عليها.



- وصول المنتخبات الأربعة لدور نصف النهائي (السعودية - الأردن - المغرب - الإمارات) كان مستحقًا، والنتائج هي الفيصل والعنوان الرئيسي التي أوصلتهم بكل جدٍّ واستحقاق.



- بالطبع هناك كثير من المكاسب في كأس العرب، أهمها جمع العرب في أكبر محفل رياضي، والتطور الملحوظ لكرة القدم العربية، وأصبحت الفروقات بين المنتخبات تكاد لا تكون، بعد أن كانت البطولة في السابق محسومة مُسبقًا. وأصبحت البطولة تشبه بطولة كأس العالم للعرب.



- استمتعنا منذ انطلاق التصفيات التمهيدية للبطولة بمستويات فنية وتطور ملحوظ لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، وندم البعض على عدم المشاركة بمنتخبه الأساسي.



- كسب من كسب وخسر من خسر، لكن التشكيك وتبرير الخسارة وإلقاء اللوم على الآخرين، والتي نسمعها من بعض المحللين والنقاد، والذين نعتبرهم كبار المدربين واللاعبين السابقين، سقطوا في مستنقع التعصب الرياضي، الذي هو آفة كرة القدم.



- حتى أكون منصفًا، لا أريد أن أظلم جميع النقاد والمحللين، فالأغلبية منهم كان منصفًا وعادلاً، وكان ينظر بزاوية المحلل وليس بزاوية خروج منتخبه أو بزاوية التعصب الرياضي.



- وصلنا إلى مرحلة ما قبل النهاية لبطولة ناجحة بامتياز نظمتها قطر، وأبدعت في استضافتها بكل جدارة واستحقاق، وكلمات الشكر والتقدير للأخوة القطريين لن توفيهم حقهم في جمع هذا الشمل العربي، وكان عنوان هذا النجاح واضحًا في المدرجات التي اتسعت لكل الجماهير العربية.