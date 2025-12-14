لا يمكن أن نعمّم خطأ فرد على جنسيته، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نمرر لهم أفراداً أوجماعات أي إسقاط على وطننا ومن يمثّل وطننا في الرياضة وغيرها، وما يحدث من بعض المعلقين والمحللين تجاه منتخبنا هو ترجمة فعليه لمشاعرهم السوداء تجاه كل ما هو سعودي.!



الشوالي ومن سار في ركبه من محللين ومعلقين يظلون بالنسبة لنا «صفر مكعب»، لكن من باب رفع النقاب عن تلك الوجوه أردنا الإشارة لهم متخذين من واثق الخطوة خارطة طريق إلى مواصلة الصعود إلى ما دون النجوم.!



المشكلة ليست فيهم بل في من يرى فيهم بياضاً رغم سواد عباراتهم.!



فلسطين منتخب محترم هزمناه ولا مشكلة في ذلك، بل المشكلة في ما قيل قبل المباراة وبعدها من خريجي مدرسة عبدالباري عطوان.. وبئس من مدرسة.!



أن تقحم غلّك في الرياضة وتربط هذا الغل بإماني، فأنت هنا لا تستحق منا إلا ما يشبه مشاعرك في الشكل والمضمون..!



أما الحبيب خالد بيومي فلم يكتفِ في نثر مشاعره مع كل منتخب يلاقي منتخبنا، بل ذهبت به تلك المشاعر إلى القول بأننا لا نستحق الفوز على منتخب فلسطين، وهذا يندرج تحت ما يسمى ما تخفيه المشاعر.!



خالد الذي استفز كل من يفهم كورة لا أدري شاهد المباراة أم اعتمد على إعداد أحرجه مع من كانوا يتبسمون حوله سخريه واستغراباً ولم يعرهم اهتماماً، لكنه بكل صراحة (تحدث ورأيناه) وما بين الأ قواس مقتبس من تكلم حتى اعرفك.!



ومضة



الشتاء بارد على من لا يملكون الذكريات الدافئة.