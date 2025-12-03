يعتقد البعض أن الفضاء الواسع الذي أتاحته منصات التواصل الاجتماعي يصعب ضبطه ومتابعة ما يقال ويكتب فيه، وتحديد ما هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية في أي بلد، كما أن هذا البعض لديه مشكلة في فهم معنى حرية الرأي والنقد، والحدود التي تؤطرها، واللغة المقبولة للتعبير عنها. يعتقدون أن هذا الفضاء الشاسع لم يوجد إلا لقول أي شيء عن أي شيء ودون اعتبار لأي شيء، دون علم بأنه ما من دولة في العالم مهما كان سقف حرية الرأي فيها عالياً إلا ولديها قوانين تحاسب على التجاوزات الضارة التي تؤثر على السلم المجتمعي، أو التي تتعارض مع المصالح الوطنية العليا.

هناك فرق كبير بين النقد الموضوعي الذي ينطلق من حرص على مصلحة الوطن والمجتمع بلغة متزنة، والطرح العشوائي غير المنضبط الذي يعكس احتقاناً وسخطاً ذاتياً لمجرد التأليب والتحشيد لرأي أو وجهة نظر لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وإنما تنطوي على الإثارة والمبالغة والمغالطة لخلق حالة من التذمر والإحباط في المجتمع، لا يمكن تبريرها أو تمريرها أو التسامح معها تحت أي ذريعة. وحتى يكون الناس على بينة فقد تم إعلان القوانين التي تحدد المسموح والمحظور، والممكن وغير الممكن، وحتى هذه القوانين يمكن مناقشتها وطرح الآراء حولها طالما يتم ذلك بأسلوب متزن يثري الحوار ويتوخى الأفضل، لكن لا يصح تجاهلها والقفز عليها والتحدي لها بتعمد مخالفتها طالما هي سارية المفعول.

احترام القانون المنظم لأي شأن وجه مهم من وجوه المواطنة حتى لو لم تتفق معه. وكل شيء قابل للنقاش، وكل موضوع قابل لتناوله، ولكن المهم بأي لغة يتم التناول والنقاش، وما هو الهدف الذي يسعى إليه الشخص. وفي كل الأحوال هناك قيمة عليا اسمها الوطن يجب الحرص الشديد على أمنه واستقراره، وهناك مجتمع نحن منه وفيه، نطمح أن يتميز دائماً بالطرح الواعي الناضج الذي يعكس قيمه وأخلاقه.