- صمت غريب للإدارة الأحدية الجديدة المكلفة، وكأن الأمر لا يعني لها أي شيء من تراجع وانحدار، ما قد يشكل انتكاسة تاريخية لنادي المدينة العريق.



- الإدارة الأحدية الجديدة المكلفة هل أنتم أتيتم لإنقاذ أحد وحمل الجمل بما حمل، أو أتيتم للبحث عن تواجد أسمائكم في تاريخ نادي أحد.



- نعم صحيح هناك ديون ومنع من التسجيل من السابق وليس لكم علاقة به، لكن هذا لن يعفيكم من إيجاد حلول وسد هذه المشكلة المعضلة أو الإنجاز المشرف، وتعتذرون للأحديين الذين كانوا يتأملون منكم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن للأسف خابت جميع الآمال والتوقعات.



- لماذا تقدمتم أو وافقتم أساساً في هذه الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي طالما أنتم غير قادرين على أي عمل تقومون به! ليس المطلوب منكم سداد ديون النادي من حساباتكم، المطلوب منكم هو العمل على تسديد الديون من خلال بوابة وزارة الرياضة أو من خلال رجال الأعمال بالمدينة، ودخولكم للمجلس من خلال بوابة كونكم أعضاء مجلس إدارة بالغرفة التجارية، والنادي كان يحتاج المال لتسديد الديون التي أغرقت النادي، وتسديد بعض مستحقات اللاعبين الذين مازلوا مستمرين في النادي حتى لا يتم انتقالهم لأندية أخرى، للأسف أن بعض اللاعبين انتقلوا بمبالغ جداً زهيدة، وللأسف لم تعملوا أي شيء لا أنتم دفعتم للنادي أي مبلغ مالي، ولا أنتم استطعتم تسديد ديون النادي من خلال وزارة الرياضة ولا رجال الأعمال، لماذا أنتم باقون، هل تنتظرون سقوط فريق كرة القدم للدرجة الثالثة وسقوط فريق كرة السلة للدرجة الأولى، والتاريخ سيكون شاهداً على هذه المرحلة .



- رئيس نادي أحد خالد رويفد الصاعدي منذ إشرافه على رئاسة النادي لم يصرح كلياً عن وضع النادي، أو الديون التي عليه، أو الخروج للجماهير ليوضح ماذا يحدث في النادي المديني العريق.



- للأسف أن نادي أحد أصبح محطة تجارب لبعض الذين ليس لهم خبرة أو علاقة في الرياضة سواءً الإدارة الحالية أو الإدارة السابقة، والمحصلة هذه النتائج الكارثية على النادي، وتفريغه من كل النجوم والمواهب ومنعه من التسجيل في كرتي القدم والسلة.



- اسمحوا لي إن كنت قاسياً في هذا المقال، لأن الوضع أصبح لا يُحتمل مع استمرار النتائج السلبية لكرتي القدم والسلة، واستمرار الوضع كما هو ولا يوجد أي بوادر تغير .



- انقذوا أحد قبل الضياع وقبل الانهيار، وقبل أن نتحسرعلى أيام مجد سلة الحقيقة، ومجد قدم نادي أحد التي كانت لا تغيب عن دوري المحترفين لكرة القدم، وأصبحت اللعبتان تبحث عن البقاء، لا أن تصبح في عالم النسيان .



- ومضة :



يا ناس ذاك البيت لا تهدمونه.. خلوه يبقى للمحبين تذكار