• في الوقت الذي سلّم فيه بعض عوام الرياضة على انهيار الاتحاد وصادقوا على ذلك بعد مباراة الهلال، كنت أقول الاتحاد يختار الرد عن كل الأسئلة عبر الإجابة الأصعب، وفعلاً كان الرد فيه من كبرياء الاتحاد.

• النصر المرشح قبل المباراة بنسبة كبيرة، وقع ضحية تعليب نفسي ونمور أتت لتضمد جراحها.

• احذر النمر حينما يُجرح، قلتها قبل المباراة بصوت عالٍ، لكن يبدو أن النصراويين لم يفهموا الرسالة ولم يستوعبوها إلا بعد ما فات الفوت.

• بالغ النصراويون ومدربهم خيسوس في عدم احترام الاتحاد، ودفعوا ثمن المبالغة خروجاً مراً أصاب جمهور النصر بحالة ذهول.

• وأقول ذهولاً لأن رد الفعل كان قاسياً وطالت قسوته الكل، بمن فيهم رونالدو.

• لماذا فاز الاتحاد؟ سؤال لن نعلّق استفهامه على مشجب «كان يمكن وكان يفترض»، بل سنقول فاز لأنه دفع مهر الفوز أداء وروحاً وأهدافاً.

• مدرب الاتحاد كونسيساو حجّم خيسوس حتى وهو يلعب ناقص لاعب من وقت مبكر في الشوط الثاني، وأقول حجّم خيسوس عطفاً على ما رأيناه على أرض الملعب من أداء بانت خلاله بصمة كل مدرب.

• لماذا خسر النصر؟ خسر متصدر الدوري لأنه نام على مخدة النفخ الإعلامي، يضاف لهذا النفخ رسوب خيسوس في أول مهمة صعبة له، وتكمن صعوبتها في فك شفرة كونسيساو الذي دافع وهاجم وسجل وحافظ.

• لماذا أخرج كونسيساو بنزيما ولم يجرؤ خيسوس على إخراج رونالدو الذي كان عالة على الفريق؟

• هنا تظهر شخصية المدرب وقدرته على اتخاذ قرار في وقت يحتاج فيه الفريق إلى قرار، أياً كان.

• ومضة:

إذا شعرت بالألم، فأنت على قيد الحياة، أما إذا شعرت بألم الآخرين، فأنت إنسان.. (ليف تولستوي).