من مبطي والأهلي ضحية التحكيم، ولا نود فتح الصفحات السوداء ونستحضر ما سُلب من الأهلي بفعل أخطاء الحكام، ومنها نهائيات تحوّلت من الأهلي إلى غيره دون وجه حق..!

تلك صفحات مهما حاولنا تجاهلها لن يطويها النسيان؛ لأن جرحها غائر، ولا يمكن أن يتم تضميده مهما تجاسرنا أو تناسينا.

اليوم الوضع اختلف، وما زال الحال على ما هو عليه، الكل مستفيد والأهلي الوحيد متضرر، فهل هذا حظ عاثر أم شيء آخر لا يعرفه إلّا المتمرسون في هذا المجال..؟!

هنا لا أحرّض، ولا أتهم بقدر ما أتحدّث عن واقع أقرّه المحللون وشاهدناه بالعين المجردة، وشهدت عليه تقنية، وتجاهله حكم وفار، فلمن نشكو حال الأهلي، للدائرة أم لقانون أصبح جزءاً من اللعبة؟!

المشكلة، أن الأهلي في كل مباراة لعبها في الدوري تضرّر، وآخرها ضربتا جزاء لم تحتسبا أمام النجمة، وقبلها كثير.

فلماذا إدارة الأهلي الصامتة لا تعمل تقريراً مفصلاً مع آراء خبراء التحكيم في البرامج وترسله إلى دائرة التحكيم بحثاً عن حل لهذه الأخطاء المتكررة بحق الأهلي..؟

وأقول أخطاء من باب سد الذرائع ليس إلّا..!

وطالما الحديث عن الأهلي لا بأس أن أحذّر السير ماتياس وفرقته من تكرار كارثة أبها والجندل مع الباطن اليوم، والتحذير مصدره قلق الجمهور من أن تكون الثالثة صاعقة.

ركز يا كوتش، ونتمنّى أن تعمم الرسالة على كل اللاعبين، فمن برر لك في الماضي لن يحميك اليوم من سياط النقد.

ركّز وحذارِ أن تلتهي بالرقص أمام الكاميرات، وتنسى مهمتك.

يا كثر من ينتظر سقوط الأهلي للشماتة، فبطل النخبة أصابهم في مقتل، فتكفون لا تُصابوا اليوم في مقتل..!