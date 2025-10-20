أسرفنا كثيراً ونحن نتحدث عن ضرورة إيجاد مواقع مهمة لأبناء الأهلي في النادي، وغالينا كثيراً في ضرورة الإنصات للجمهور في اتخاذ أي قرار، وبالغ بعضنا كثيراً في مطاردة وهم المؤامرة ووزعنا اتهاماتنا شمالاً ويميناً وشرقاً وغرباً من أجل تعزيز أكذوبة المؤامرة، فهل نقف عند هذا الحد أم نفتش في الصندوق الأسود بحثاً عن حكايات أخرى أبطالها يجيدون حبك القصص والروايات الخيالية..!الأهلي الذي بيننا اليوم لا يشبه أهلي النخبة ولا أهلي السوبر، فمن يتبرع من أبطال الحكايات ويبرّر ذلك بحرب خارجية على النادي أو يقول مبرّراً آخر، فثقوا أنه سيصدم بردة فعل من الجمهور لن يتوقعها. أعرف أن تلك الأوهام لا أصل لها، بل هي من نسج الخيال، وأبطالها يبحثون عن موقع باسم الأهلي!أحترم التحوّل الجديد في الأهلي لكن ينبغي أن يدركوا أن كل من أشعروهم أنهم معهم مع أول اهتزاز قفزوا من السفينة، ومع الأيام سيكتشفون أن ما كانوا يسمعونه كلام ينتهي مفعوله مع دخول النادي في أزمة..!تأملوا في ماذا يقال عن ماتياس اليوم قياساً بما كان يقال عنه قبل التجديد وعندها ستدركون حقيقة الآراء العاطفية التي تحكمها وتتحكم فيها النتيجة!أنتم وأعني أعضاء الشركة بكامل شخوصها عملكم وقراراتكم هي من يحميكم أمام سيل النقد الذي بدأ يعلو، فخذوا منه ما ترونه صحيحاً واتركوا الزبد.نصيحتى رغم ورطة العقد الضخم البحث عن مدرب، أما ماتياس فانتهت مهمته عند تجديد العقد، وحذارِ أن تسامحوا من ورّطكم معه من فريق عمله الذي هو أساس المشكلة!لا يمكن أن أُحسن الظن في من انحاز للمدرب ضد الأهلي. ماتياس ضمن ما خطط له فمن يضمن لنا حقوق الأهلي..!القدم واليد والطائرة والفئات السنية انهيار جماعي ولا بد أن تكون هناك أسباب يفترض البحث عنها ومعالجتها بقرارات تصحيحية!نحن معكم في خندق واحد ولسنا ضدكم فقط اسمعوا آراءنا فما يحدث في النادي لا يبشر بخير!من يحكم النادي اليوم ويستثمر فيه لن يرضى إلا بالنجاح.. فقط النجاح. أخيراً: احذروا الأوصياء.. ولن أزيد..!