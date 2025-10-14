• وأنت تحاصرني بكثير من عبارات الإحباط، عليك أن تعرف أنني أنتمي إلى حزب المتفائلين.• ومن هذا المنطلق أرى أمامي فرحة الليلة الكبيرة كما كنت أرى واقعاً.• ندرك أن كرة القدم لعبة تحكمها تفاصيل خارج إرادة المدرب أحياناً، ومع ذلك أرى في لوحة العرض وشاشته «مبروك تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم للمرة السابعة».. فهل هناك من يحاججني؟• دعوكم من إعلام «من سجل لاعبنا أم لاعبهم؟» وركزوا على الحضور والدعم، ولابأس أن تتخذوا من «سارعي للمجد» وسيلة للوصول إلى مجد نحن أهله.• العراق منتخب محترم وله من التاريخ والسمعة ما يفرض علينا إنصافه حتى لو كنا سنهزمه.• يقول الزميل نايف العلياني: بالأمس أحدهم يكلمني بسوء عن بعض الأشخاص، واليوم يأكل معهم يبدو، أن وجبتهم كانت «أنا».كم هي عميقة يا نايف، وكم هي مؤلمة، لأنها جزء من واقع نعيشه ووجوه تعيش بيننا.يقول أنطون تشيخو يا نايف: «يؤمن لدرجة أنه عندما يذهب إلى الحقل في وقت الجفاف ليسأل الله مطراً، يأخذ معه مظلة ومعطفاً جلدياً لئلا يبلله المطر في طريق العودة».• ماذا يحدث في الأهلي؟ هكذا سألني أحد من صنعوا جزءاً من تاريخ الأهلي، فقلت: أنا أبحث عن الحقيقة منك، فقال: لا أملكها، لأنني لا أريد أن أسمع إلا كل جميل عن الأهلي.سؤاله لم يكن سؤالاً عابراً، بل رأى ما نرى، ويقرأ ما نقرأ، ويسمع ما نسمع.. وعليه نتمنى ألا نسمع إلا كل جميل عن الأهلي.