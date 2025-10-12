الملعب ينادي، والأخضر يستعد، والجمهور ما بين نبضٍ وهتافٍ ينتظر اللحظة.مباراة المنتخب ليست مجرد 90 دقيقة، بل لحظة وطنية تُقاس بالفخر، ويُكتب فيها الانتماء على هيئة صوتٍ يهتف من القلب: كلنا مع الأخضر.في كل مرة يدخل فيها منتخبنا الوطني الميدان، تتجدّد حكاية الفخر والولاء، وتعود روح الانتماء لتملأ القلوب قبل المدرجات. فالأخضر ليس مجرد منتخب لكرة القدم، بل رمزٌ لوطنٍ موحّد يجتمع على هدفٍ واحد، وشغفٍ واحد، وأمنيةٍ واحدة: أن نرى راية المملكة خفّاقة في كل محفل.حين يرتدي اللاعبون القميص الأخضر، فإنهم لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يمثلون تاريخًا من الإنجازات، وأحلامًا لملايين السعوديين الذين يرون في كل مباراة فرصة جديدة لرفع راية الوطن عاليًا. إنها مسؤولية وشرف وشغف لا يشبه أي انتماء آخر؛ لأن اللعب باسم الوطن لا يُقاس بالأداء وحده، بل بالروح التي تُزرع في الميدان، وبالحب الذي يُزرع في القلوب.الجمهور هو الوقود الحقيقي للأخضر، وصوته هو النبض الذي لا يتوقف. كم من مباراة قلبت موازينها صرخة جماهيرية صادقة؟ وكم من لاعبٍ وجد في مدرجٍ ممتلئ دافعًا إضافيًا للعطاء حتى آخر ثانية؟ فالهتاف ليس مجرد تشجيع، بل طاقة وطنية ترفع المعنويات، وتكتب النصر قبل صافرة النهاية.وفي مواجهة العراق القادمة، يقف المنتخب أمام اختبار جديد في مشوار التأهل، اختبار لا يُخاض في الملعب فقط، بل في المدرجات أيضًا. فالحضور الجماهيري هو الرسالة الأقوى، والدعم الحقيقي الذي يحتاجه نجومنا ليقاتلوا بشغفٍ ويواصلوا طريق المجد.لنكن كما عهدنا أنفسنا.. جمهورًا وفيًّا، ومدرجًا لا يهدأ، وصوتًا لا يخفت. لنرفع الأعلام، ونهتف باسم الوطن، ونثبت أن السعودية لا تُشجَّع عن بُعد، بل تُعاش بكل فخرٍ في المدرج.