الكتابة عن المنتخب هي حالة لي ولمن هم مسكونون مثلي بلون وشعار الوطن!كلنا نحب المنتخب ونعشق المنتخب، أستثني قلة أراها في موقع «إكس» ولا أعرفها!ست نقاط من إندونيسيا والعراق كافية أن تصل بنا كأس العالم، ومن يتأمل قوائم الملحق يعلم جيداً عن ماذا أتحدث!؟في جدة حيث مكان المواجهتين نريد حضوراً لافتاً، ليس عدداً فحسب بل وتفاعلاً على مدار المباراة!نريد جمهوراً كما هي العادة أكثر حضوراً ودعماً..الأربعاء نقاط نصف المشوار، والثلاثاء نقاط التأمين على التأهل الذي يمثل لنا كل شيء، ومن لا يفهم الأشياء يتعلم من ضدها!«ملعب الإنماء» جاهز لتكرار فرحة لن ننساها، ولا أدري هل أنتم معي في أن الأخضر لون السعادة؟إندونيسيا منتخب نعرفه جيداً ويعرفنا، لكن هذه الوهلة ينبغي أن نصادر طموحاته مبكراً بهدف وآخر، وبعدها سنسيّر أمور المباراة كما نريد!هيرفي رينارد مدرب متمرس، ويملك من الخبرات ما يجعلنا نثق فيه كما يثق بقدرات لاعبينا!(2)كنت أتمنى أن نصطف جميعاً مع المنتخب من خلال تسخير كل البرامج ووسائل الإعلام الأخرى لدعم المنتخب تحت عنوان أو هشتاق (معك يا الأخضر) لكن إعلامنا مشغول بصراع ضيوفه على كعكعة الأندية!ومضة«من الضروري أن يعرف الناس بطريقة أو بأخرى أن أهم شيء في الحياة هو عدم البحث عن الأشياء البعيدة.. السعادة دائماً ما تكون قريبة جدًا».‏- إيكاترينا سيفانوفا