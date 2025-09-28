لا أرى مشكلة في أن أتحدّث عن الرياضة بكل تفاصيلها ومفاصلها بصوتٍ عالٍ.ولا أعتقد أن هناك ما يمنعني من اقتحام أسوار قلعتنا الحصينة، وأقدم حقيقة ماذا يدور فيها من عمل يُقبل، وآخر لا يُقبل طالما أملك معلومة.علّمتنا التجارب أن مَنْ يعمل لا بد أن يصيب ويخطئ، لكن هذه التجارب علّمتنا أن النقد مرآة يرى فيها كل من يعمل أخطاءً يجب أن تُصحّح.خسر الأهلي أمام بيراميدز، وهرب البعض من أسباب الهزيمة إلى ملفات الأزمة وتصديرها على أنها واقع في حين هناك أسباب هي من كسر ظهر الفريق، منها -وليس كلها- ماتياس، فمن أنصت إلى خبراء كرة القدم بعد الثلاثة يدرك أن صاحبنا وقع صيداً سهلاً لمدرب بيراميدز..!جالينو الذي يمثّل رئة الفريق قدّمه السير ماتياس ضحية لفرد عضلات أمام نيوم بقرار(الشو) الشهير، ومن بعدها رأيناه ضحية أخرى لإصابة أبعدته قسراً فهل يعقل هذا..؟!من حق الأعضاء أن يطالبوا بتبيان الحقيقة مَنْ سمح للاعب بالمشاركة في مباراة مهمة وهو مصاب: الجهاز الطبي أم الجهاز الفني؟ وفي الحالتين الأهلي تضرر.تمرير تلك الفعلة الكوارثية على أنها إصابة مستحدثة ولا علاقة لها بالإصابة الأولى ضحك يشبه البكاء إن قبل به جاهل لن يقبل به عاقل.أحفظ لهذا المدرب نجاحه مع الأهلي في (نخبة وسوبر)، لكن أراه اليوم (الحاكم بأمره) بعد أن باتت كل الصلاحيات في يده بعد أن تخلّص من رون ولي ولم يتم إحضار من يغطي هذا الفراغ، وهذه ينبغي أن نسأل عنه من يملك القرار لماذا التأخير..؟!تفرُّدُ ماتياس بكل الصلاحيات إدارية وطبية وفنية يقتص من عمله الأصلي ويجعله تائهاً بين أن يحل مشكلة أو يعالج لاعباً أو يفكّر في الملعب.أعينوه بتحديد الصلاحيات واعزلوه عن أي عمل يؤثر على عمله، لكي يعود كما كان أيام كل جهاز مشغول بعمله.• أخيراً: الحياة‏عندما تكشف أقنعة الناس‏تكشفها بقسوة‏لدرجة أنك تحتاج وقتاً طويلاً‏لتستوعب بشاعة الوجه الحقيقي‏الذي تقاسمت معه ذكرياتك!