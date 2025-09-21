«المرجلة» مصطلح يشير إلى الرجولة بمعناها الشامل، أي القيام بمهمّات مفيدة وتضحيات من أجل المصلحة العامة، والتفاني في المسؤولية، والشجاعة، والفزعة.هذا بالضبط الوصف الذي يليق بالفريق الأهلاوي مدرباً ولاعبين، وهذا بالضبط ما ظهر عليه لاعبو الأهلي في آخر مواجهتين، الأولى أمام ناساف الأوزبكي عندما كان متأخراً بهدفين دون مقابل في الشوط الأول ومن ثم شاهدنا المرجلة والقتالية في الشوط الثاني وقلب الطاولة على الفريق الأوزبكي برباعية مستحقة، قدّمها اللاعبون لجمهورهم الكبير.استمرت المرجلة الأهلاوية أمام الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن عندما كان متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، وأقل المتفائلين كان يتوقعها تاريخية للهلال.ولكن بطل آسيا والسوبر قال كلمته في آخر 20 دقيقة من عمر المباراة، واستطاع أن يحاصر الهلال في ملعبه ويسجل ثلاثة أهداف مستحقة وبالمرجلة، ولو كان هناك متسع من الوقت لكان استطاع قلب النتيجة وسجل رومنتادا تاريخية.لا يستطيع أحد محبّاً أو كارهاً أن لا يعترف بقوة النادي الأهلي، الذي أصبح لديه شخصية هوية البطل وكاريزما قوية داخل الملعب، ورغم ابتعاده في الجولات الثلاث الأولى عن صدارة الدوري إلا أن فريقاً مثل الأهلي قادر على العودة سريعاً، ومازال مشوار الدوري طويلاً جدّاً..الأهلي لن يكتفي أن يكون بطل السوبر أو بطل أكبر قارات العالم.. بل طموحه أن يصبح بطل نصف القارة واعتلاء عرش أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وأنا أجزم أن الأهلي بالمرجلة قادر على تحقيق ذلك.الأهلي في السابق ليس الأهلي اليوم الذي أصبحت الروح والقتال هويته الجديدة.وللحديث بقية..