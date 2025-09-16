أي قضية تتداول نجد محور استفهامها الأهلي دون أن يكون هناك ما يستوجب الربط.وأقول استفهامها كتأكيد على أن السؤال يطرح مثل ما قال الزميل فهد الروقي عن قضية لودي وربطها بفرمينو، وفي هذه الحالة لا أعلم سر الربط، لكنني أعلم يقيناً أن الهلاليين يرون في الأهلي ما لا يراه غيرهم، وهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا.لا يوجد أي وجه مقارنة بين الحالتين، لكن للأسف صعب يقولون هذا فشل إداري وذاك نجاح إداري، ومكمن الصعوبة أن أخطاء الهلال في نظرهم ينبغي أن تُبرر.المضحك أن هناك من الشبان الزرق من هاجم الاتحاد السعودي والاحتراف واللوائح من أجل أن يخرج الهلال من مأزق ربما تتبعه مآزق.أحترم الهلال وأحترم جماهيره، لكن لا أحترم من يبرر لإدارته أخطاء هي المتسبب فيها، وإلصاقها بأناس ليس لهم علاقة بها أبداً.ما حدث عمل إدارة، وينبغي ألا نخرجه عن سياقه من أجل تبرير ما لا يبرر.ولا أنكر أن هناك من المهتمين بالشأن الهلالي ألمحوا إلى أن سبب ما حدث مع لودي هو الفراغ الإداري المعني بالخواجات، وتحديداً المدير الرياضي.من الصعوبة بمكان أن يرضى أي لاعب لديه طموح بالإبعاد عن قائمة الدوري، وهذا ما فعله لودي، والفيفا في كل الحالات مع اللاعب يا «بو عمر».فضفضة: لا تخلط أبداً بين التعليم والذكاء، يمكنك الحصول على درجة الدكتوراه وتظل أحمق.أخيراً: لا أنتقص أبداً من مهنة من يهدي لنا الضحك في المجالس، لكن أتمنى ألا تنقل للإعلام إلا من خلال برامج معنية بها تحت عنوان «اضحك.. كركر».