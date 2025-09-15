بالرغم من كثرة شهادات الوفاة وبيانات النعي بحق الصحافة الورقية إلا أن الكتاب الورقي لا يزال يقاوم ويصر على البقاء وذلك بالرغم من وجود البدائل الصوتية والرقمية، إلا أن النسخة الورقية لا تزال الأكثر شعبية والأكثر مبيعاً. اليوم أعلن عن عودة الكاتب الأمريكي الشهير دان براون مؤلف الروايات المثيرة والبوليسية والمليئة بالمغامرة والتاريخ وذلك بعد غياب تجاوز الثماني سنوات وهو صاحب المؤلفات ذائعة الصيت والتي تحولت إلى أفلام هوليوودية بالغة النجاح مثل «شيفرة دافنشي»، و«ملائكة وشياطين»، و«الجحيم»، وعناوين أخرى لا تقل نجاحاً، يعود الآن برواية مثيرة أخرى بعنوان «سر الأسرار» والتي صدرت بخمس عشرة لغة في دفعة واحدة تغطي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومعظم أوروبا والبرازيل في طبعة أولى تجاوزت المليون والنصف مليون نسخة مع تعهد دار النشر المصدرة للكتاب بمضاعفة أعداد النسخ المطبوعة في خلال الأيام القادمة وأن يلي ذلك طباعة نسخ للشرق الأقصى بمختلف لغاته والعربية أيضاً. وطبعاً دان براون هو أحد نجوم العالم في دنيا الكتب والذين يسمونهم في دور النشر «الاسم البياع» والذي تحقق رواياته أرقاماً قياسية في المبيعات مرة تلو الأخرى، وهو يتشابه في ذلك مع الكاتب الأمريكي المعروف جون جريشام والذي حقق أرقاماً قياسية في بيع كتبه وتحولت بعض مؤلفاته إلى أعمال سينمائية ناجحة. وفي هذا السياق لا يمكن نسيان الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلهو الذي يلقب بماكدونالدز الكتاب نظراً لانتشاره العابر للثقافات والحدود.وكانت دار النشر العالمية الأكبر بينجوين راندوم هاوس قد صرحت مؤخراً أنها تقوم بإصدار ما يقارب من العشرين ألف عنوان ورقي وسبعين ألف عنوان رقمي بمبيعات تقارب الخمسة بلايين من الدولارات وتليها دار النشر الأمريكية العملاقة هاربر كولينز بعشرة آلاف عنوان ورقي بمبيعات تبلغ البليونين من الدولارات.شغف المعرفة وفضول العلم موجود ومستمر، وهو مؤشر على بقاء الإنسان في حال الرغبة الجامحة في فك الغاز وشيفرات وطلاسم ما يحيط به والإجابة على أسئلة قديمة وصعبة ومعقدة، ومع وجود أدوات تقنية عصرية وحديثة ومبهرة لمساعدته في ذلك بات الخيال البشري أكثر من أي وقت مضى لا حدود له وهذا يولد أفكاراً وكتباً تسعد الناشرين والقراء.مغامرة القراءة هي نتاج المعرفة الإنسانية المتراكمة عبر خبرات السنين وتجارب الأيام يصاحبها نسيج دقيق ومبهر من الخيال يولد الإبداع ويصنع الفرق وهذه أهم مميزات الإنسان صنيعة الحق سبحانه وتعالى.