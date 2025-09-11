تعيش الأندية السعودية في دوري روشن حالة من القلق والجدل الكبير بسبب لائحة اللاعبين المواليد الأجانب التي أصبحت من أكثر الملفات سخونة في الساحة الرياضية، فبعد أن كان الهدف من استقطاب هؤلاء اللاعبين رفع مستوى المنافسة وزيادة جودة الدوري، دخلت الأندية في سباق كبير للتعاقد معهم باعتبارهم لاعبين جاهزين يمتلكون المهارة والخبرة، ويعرفون أجواء الملاعب السعودية، لكن هذا المشروع الذي بدأ كخطة تطويرية طموحة، تحول اليوم إلى لغز يثير التساؤلات بين الجماهير والإدارات والمدربين.المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الوضوح والآلية المنظمة، فالكثير من الأندية استثمرت مبالغ ضخمة في عقود ورواتب لاعبي المواليد الأجانب، ثم فوجئت بأنها مضطرة للاستغناء عنهم بعد فترة قصيرة بسبب قيود متعلقة باللوائح، وعدم وجود سقف زمني واضح لعقودهم، هذا الأمر أحدث ارتباكاً فنياً كبيراً وأجبر بعض الأندية على تغيير خططها بشكل متكرر، ما انعكس سلباً على نتائجها واستقرارها.الجماهير السعودية عموماً، والاتحادية والنصراوية والهلالية والشبابية خصوصاً، باتت تُعبر عن استيائها المتزايد من الوضع الحالي، فهي ترى أن الاعتماد المفرط على لاعبي المواليد الأجانب دون وجود ضوابط واضحة يضر بمسيرة الفرق، ويؤثر على قدرتها على المنافسة القارية، فكيف لفريق يطمح للفوز بدوري أبطال آسيا أو السوبر القاري أن يبني مشروعه على لاعب قد يغادر في أي لحظة بسبب قيود تنظيمية غير مفهومة؟النقاد الرياضيون بدورهم أكدوا أن غياب لائحة واضحة ومحددة يفتح الباب أمام الفوضى الفنية، ويؤثر سلباً على سمعة الدوري وجودته، فدوري روشن الذي أصبح محط أنظار العالم بعد استقطاب نجوماً عالميين، يحتاج إلى خطط طويلة الأمد، وإستراتيجيات واضحة تضمن استقرار الأندية وثبات تشكيلاتها، بعيداً عن القرارات المؤقتة والحلول الجزئية.المطالبات تتزايد اليوم من إدارات الأندية بضرورة تعديل لائحة المواليد الأجانب بشكل جذري، لتواكب مكانة دوري روشن وتطلعاته العالمية، سواء من خلال تحديد مدة واضحة لعقود اللاعبين المواليد، أو منح الأندية مرونة أكبر في الاحتفاظ بهم دون قيود تعطل خططها الفنية.الجماهير تنتظر من اتحاد كرة القدم حسم هذا الملف المثير بشكل عاجل، فاستقرار الأندية وجودة المنافسة في دوري روشن تعتمد على قرارات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الأندية واللاعبين، وتحافظ على مكانة الدوري كوجهة عالمية جذابة لعشاق كرة القدم.