* عندما شاهدت جدول النادي الأهلي لشهر سبتمبر فقط، رأفت بحال لاعبيه ومدربه، في شهر واحد فقط يلعبون في دوري روشن، كأس الملك، نخبة آسيا، وبطولة القارات، بخلاف 6 من لاعبيه تم ضمهم للمنتخب.* لا أعرف كيف سيستطيع السير ماتياس يايسله التوفيق بين كل هذه المسابقات المكوكية، وكيف سيتحمل اللاعبين ضغط الموسم كاملاً إذا كان هذا أوله!* هذا بخلاف أن جدول الدوري بدايته قوية جداً في مواجهاته تحديداً للنادي (الوحيد) الذي سيمثل الوطن في أول محفل عالمي قاري هذا الموسم.* ليس هناك حلٌّ إلا بتأجيل بعض المباريات كما حدث للهلال حين تم تأجيل مباراته مع الأهلي دون الرجوع للنادي ودون موافقته.* هنا يجب أن يحل العدل، وأن يتم تأجيل أقوى مباراة في الدوري ضد شقيقه نادي الهلال، كي يستطيع اللاعبون التقاط أنفاسهم، فكل 3 أيام مباراة أمر مرهق جداً لاسيما أن لديك موسماً طويلاً.* كأس القارات بطولة جديدة، ويجب العمل من أجلها بشكل أكثر منطقية ومرونة كبيرة.. وإذا ما قلنا مصلحة وطن فالأهلي أمام تحقيق مصلحة كبيرة للوطن بتحقيق أول بطولة عالمية، وهي بطولة في ثلاث..* أما العمل داخل محيط كرة القدم بقيادة ماتياس فأراه عملاً عظيماً، نادٍ بلا رئيس تنفيذي ولا مدير رياضي ويقوم يايسله بكل هذه الأدوار.. نرفع القبعة لهذا المدرب الشاب خريج أكاديمية ريدبول.* ولن أنسى المجلس التنفيذي الجديد (الأهلاوي) ميولاً وحباً.. فقد سبق أن قلت إنني مرتاح لهم فقط لأنهم أهلاويون.* نوعية التعاقدات اعتمدت على الكيف لا الكم.. بدأها بإينزو ميو وتلاها صفقات محلية لسد خانات أرهقت الأهلي.. وستكتمل بمحور الارتكاز وهو معضلة الأهلي خلال موسمين برغم أن زياد الجهني كان كفؤاً للخانة بل وتميز تميزاً لافتاً أوصله لارتداء شعار المنتخب.* ماتياس يايسله الذي أعجزنا نقداً أو مدحاً قد بان أنه كما قد قلت عنه في مقال سابق (مايباخ) ألماني أصلي..* كل ما أتمناه أن يبني الأهلي مشروعاً على أكتاف هذا المدرب.. بتوقيع عقد طويل الأمد ليضمن النادي استقراراً مهمًا في مرحلة مهمة.. ففي عام 2029م سيلعب الراقي في كأس العالم.. والتحضير له يجب أن يكون منذ الآن.* هذا كل ما أتمناه للأهلي كما تمنيناه لأشقائه حين خاضوا غمار المنافسات العالمية.فاصلة منقوطة؛* في كرة القدم لتعمل بشكل صحيح، عليك الاختيار ثم الاستقرار، اختيارك الصحيح يجب أن يواكبه استقرار على خياراتك.