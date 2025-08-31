- لم أستغرب مساء الجمعة الماضي، في مباراة التعاون والنصر، ظهور لاعبي نادي النصر بقميص باللون الأزرق الكحلي، على الرغم من أنهم قبل أيام فقط، وبعد نهاية مباراتهم أمام الاتحاد في بطولة السوبر، سخروا عبر حساب النادي في منصة إكس من لاعبي الاتحاد بسبب ارتدائهم قمصاناً يتخللها اللون الأزرق. وقد نشر الحساب تغريدة جاء نصها: «الأصفر واحدٌ فقط، ليس بتابع ولا مُتلون بلون غيره»، مواقف متناقضة في أسلوب تعاملهم مع «الأصفر الكبير»، والتاريخ شاهد على أنه عميد الأندية السعودية.- حالة الاستغراب الحقيقية التي أدهشتني وأدخلتني في نوبة من الضحك، تلك التغريدة التي سبقت مباراة التعاون والنصر، وجاء نصها حرفياً: «من أجل الشعار العظيم، من أجل تاريخنا الخالد، من أجل الاسم والإرث»..ويبقى السؤال: عن أي شعار وإرث عظيم تتحدثون؟ أهو الشعار والإرث الذي يحمل اللون الأصفر، المعروف أن أول من ارتداه وقبل مولد النصر هو الاتحاد؟ أم عن الشعار والإرث الذي يحمل اللون الأزرق؟- إن مثل هذه التناقضات التي أراها في حساب نادي النصر –العزيز جداً على قلبي– تدفعني بعيداً عن الشفقة تجاه من يديرونه، إلى مطالبة إدارة النادي بسحب صلاحية التغريد من أيدي من أسندت إليهم هذه المهمة. فإما إنهم لا يدركون حجم التصرفات التي يمارسونها، أو أنهم يتعمّدون الإساءة للكيان النصراوي ويجعلونه مادة للسخرية. ولهذا أرجو من الإخوة في الإدارة النصراوية إعادة النظر فيمن أوكلت لهم مهمة إدارة حساب النادي الرسمي، وتكليف من يعرف قيمة النصر وتاريخه العريق.- على كل حال، ألف مبروك لـ«الأزرقني» الجديد على المستوى الفني الرائع الذي قدّمه الفريق، خصوصاً في الشوط الثاني، حيث انتهت المباراة بخماسية نظيفة. ويبدو أن اللون الأزرق الكحلي سيكون «فأل خير» على الفريق النصراوي هذا الموسم، مثلما كان اللون الأصفر فأل خير في مواسم سابقة.خاصة أن اللون الأزرق -كما هو معروف- يملك جاذبية مريحة للعين، وكان سبباً في أن يحقق الجار والغريم التقليدي بطولات متتالية. فما بالكم لو أن فارس نجد هذا الموسم، بفضل «زغللة» الأزرق، ينجح في حصد بطولتي الدوري والكأس؟ عندها سيسعد كثيراً مالك الشركات الأربع، إن حقق النصر ما حققه الهلال والاتحاد.