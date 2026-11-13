عثرت فرق الإنقاذ على رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا على قيد الحياة، بعد أكثر من 24 ساعة على اختفائه، إذ عُثر عليه مدفونًا داخل قفص للكلاب في منطقة حرجية بولاية ساوث كارولاينا الأميركية.

وبحسب مجلة «بيبول»، اختفى الطفل كواه شارب يوم الاثنين 9 نوفمبر، بعدما تركته والدته في رعاية والده مايكل كومر، البالغ 25 عامًا. وعندما وصلت مقدمة رعاية أخرى إلى المنزل، لم تعثر على الطفل أو والده، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية بحث واسعة.

وشارك نحو 100 عنصر من الشرطة والإطفاء وفرق الطوارئ في عمليات التمشيط، بمساندة جهات أمنية أخرى. وخلال البحث في منطقة قريبة من منزل والد المشتبه به، لاحظت الفرق آثار تربة حديثة الاضطراب في منطقة حرجية، ما دفعها إلى تفتيش الموقع.

وخلال تمشيط المكان، سمع أحد أفراد الإنقاذ صوت بكاء صادرًا من تحت التراب، ليكتشف الفريق الرضيع داخل قفص ملفوف بمنشفة ومدفون في حفرة ضحلة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ليكسينغتون، جاي كون، إن وجود مساحة هوائية داخل القفص، إلى جانب المنشفة وانخفاض درجات الحرارة، ربما أسهم في بقاء الطفل على قيد الحياة.

ونُقل الرضيع إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما أعربت السلطات عن أملها في تعافيه بالكامل.

في المقابل، أوقفت السلطات والد الطفل مساء الاثنين، ووجهت إليه في البداية تهمتي السطو ومقاومة الاعتقال، فيما يجري التنسيق مع الادعاء العام لتحديد التهم الإضافية المحتملة على خلفية الواقعة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دوافع الحادث، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.