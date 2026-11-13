لم تكن شحنة أثاث عادية كما بدا للوهلة الأولى، إذ أخفى متورطون غطاء تابوت فرعونياً داخل أريكة تمهيداً لتهريبه إلى الخارج، في واقعة انتهت بضبط القطعة وإعادتها إلى مصر، وصدور حكم قضائي بحق أحد المتهمين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم مدير شركة استيراد وتصدير مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار، بعد إدانته بالمشاركة في تهريب القطعة الأثرية عبر شحنها جواً من مطار القاهرة الدولي.

وجاء الحكم خلال إعادة محاكمة المتهم، بعدما سبق صدور حكم غيابي بسجنه المؤبد وتغريمه مليون جنيه، في قضية تعود إلى عام 2018، شارك فيها ثلاثة متهمين آخرين سبق محاكمتهم.

أريكة تتحول إلى وسيلة للتهريب

وأوضحت التحقيقات، وفق وسائل إعلام مصرية، أن المتهم اتفق مع صاحب محل للتحف والهدايا السياحية وشخص آخر على تسويق القطعة خارج البلاد، قبل الاستعانة بعامل من محافظة الأقصر لتوفيرها.

وبعد الحصول على غطاء التابوت، جرى إخفاؤه داخل أريكة، ثم شحنها إلى الخارج عبر أشخاص لم يكونوا على علم بمحتوياتها. إلا أن سلطات المطار في الدولة المستقبلة اكتشفت القطعة داخل الأثاث، ووثقت عملية الضبط بمقطع مصور وصل لاحقاً إلى الجهات الأمنية المصرية.

قطعة أثرية تعود إلى العصر المتأخر

وكشفت التحريات أن غطاء التابوت استُخرج من خلال أعمال حفر في منطقة الأقصر، ولم يكن مسجلاً ضمن مقتنيات المتاحف أو مخازن وزارة الآثار.

وبعد إعادته إلى مصر، أكدت لجنة متخصصة بالمجلس الأعلى للآثار أصالة القطعة وانتماءها إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، فضلاً عن خضوعها لقانون حماية الآثار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون بيع القطعة في الخارج وتقاسم عائداتها، قبل أن يؤدي اكتشافها إلى إحباط محاولة تهريبها.