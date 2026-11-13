أثارت رسائل إلكترونية مجهولة حالة من الاستنفار في إيطاليا، بعدما دفعت تهديدات بوجود قنابل إلى إخلاء مئات المدارس وإبعاد الطلاب عن مبانيها، وسط ترجيحات رسمية بأن تكون البلاغات كاذبة ولا تستند إلى خطر فعلي.

وقال وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، لقناة «لا 7»، إن السلطات ترجح أن تكون التهديدات زائفة، مشيرا إلى احتمال ارتفاع عدد المدارس المتضررة، بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بتلقي 312 مدرسة إنذارات.

وفي ظل التطورات، دعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى عقد اجتماع حكومي لمتابعة الموقف، مؤكدة عدم وجود خطر ملموس. وفي روما، أخلت إحدى المدارس مبانيها ونقلت الطلاب إلى منطقة آمنة تحت إشراف المعلمين.

وبحسب نسخة من الرسالة نشرتها وكالة «رويترز»، حمل التهديد توقيع شخص يدعى ميخائيل أندروبوف، قدم نفسه باعتباره زعيم ما يسمى «ولاية ميزوجينيستان»، وهو الاسم الذي ارتبط برسائل تهديد مماثلة استهدفت مؤسسات إعلامية في أيرلندا وبلغاريا الجمعة الماضية.

ووصف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو هذه التهديدات بأنها جزء من استراتيجية تستهدف نشر الخوف وإثارة القلق بين السكان.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة تهديدات وهجمات إلكترونية طالت مؤسسات وقطاعات حيوية في أوروبا، بينها متاجر كبرى وبنوك دم ومرافق للملاحة الجوية ومحطات تلفزيونية.

وفي أيرلندا الشمالية، تلقت مدارس عدة رسائل تهديد مماثلة، إلا أن هيئة التعليم أكدت أن الشرطة لا تعتبرها موثوقة، وأوصت المؤسسات التعليمية بمواصلة العمل بصورة طبيعية.