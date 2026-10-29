تواصل ميغان ماركل توسيع حضورها في عالم الإعلام، وهذه المرة من خلال برنامج مخصص للطهاة الصغار، إذ تستعد دوقة ساسكس للانضمام إلى الموسم المقبل من «جونيور ماستر شيف أستراليا»، في خطوة تعيدها إلى الشاشة الأسترالية وتسلط الضوء مجددًا على اهتمامها بالطهي وأسلوب الحياة.

وأعلنت شبكة «نتورك 10» الأسترالية انضمام ميغان إلى البرنامج المقرر عرضه عام 2027، بصفتها ضيفة خاصة تشارك في تقديمه إلى جانب بوه لينغ يو، في تجربة جديدة تأتي بعد ظهورها السابق في النسخة المخصصة للكبار من «ماستر شيف أستراليا».

وكانت مشاركة الدوقة في البرنامج العام الماضي قد لفتت الأنظار، بعدما سجلت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة للبرنامج في يوم أحد منذ عام 2023، وفق بيانات «باراماونت أستراليا ونيوزيلندا».

وأعربت ميغان عن حماسها لهذه التجربة، مشيرة إلى أن الطهي يمثل جانبًا من حياتها العائلية، وقالت في بيان: «أحب الطبخ مع أطفالي، لذا فإن رؤية ما يبدعه هؤلاء النجوم الصغار في المطبخ سيكون أمرًا ممتعًا للغاية».

ولم تكشف الشبكة عن المقابل المالي لمشاركتها المقبلة، في حين أشارت تقارير إلى أنها لم تتقاضَ أجرًا عن ظهورها السابق في البرنامج.

من المطبخ إلى المشروعات الإعلامية

وتأتي المشاركة الجديدة بعد زيارة أجرتها ميغان برفقة زوجها الأمير هاري إلى أستراليا في أبريل الماضي، واستمرت أربعة أيام، وشهدت تصوير مشاركتها التلفزيونية السابقة.

ومنذ ابتعادهما عن الواجبات الملكية عام 2020 وانتقالهما إلى كاليفورنيا، اتجه الزوجان إلى بناء مسارات مستقلة في مجالات الإعلام والإنتاج والمشروعات التجارية، فيما ركزت ميغان جانبًا من نشاطها على الطهي وأسلوب الحياة.

ومن أبرز تجاربها في هذا المجال برنامج «مع حبي، ميغان» على منصة نتفليكس، الذي جمع بين وصفات الطعام والأفكار المتعلقة بالضيافة والحياة اليومية، واستمر موسمين، إلى جانب حلقة خاصة بعيد الميلاد، لكنه لم يحقق النجاح الجماهيري المتوقع، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

كما أطلقت علامتها التجارية «As Ever»، المتخصصة في المنتجات الغذائية وأسلوب الحياة، قبل إنهاء شراكتها مع نتفليكس في مارس الماضي.

وبمشاركتها المرتقبة في «جونيور ماستر شيف أستراليا»، تعود ميغان إلى شاشة التلفزيون عبر برنامج يجمع بين الطهي والمنافسة، مستفيدة من اهتمامها المعلن بهذا المجال، في وقت تواصل فيه تنويع أنشطتها الإعلامية والتجارية خارج إطار الحياة الملكية.