تراجعت أسهم شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات، رغم إعلان نتائج فصلية تجاوزت فيها التدفقات النقدية الحرة توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من بطء تسليم الطائرات وارتفاع تكاليف الإنتاج.



وسجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 24 مليار دولار في الربع الثالث، وتدفقات نقدية حرة بقيمة 464 مليون دولار، فيما اتسعت خسارتها الأساسية إلى 34 سنتًا للسهم، وتكبد قطاع الطائرات التجارية خسائر بنحو 700 مليون دولار.

وتعتزم الشركة الإبقاء على إنتاج طائرات «737» عند 47 طائرة شهريًا حتى العام المقبل، قبل رفعه إلى 52 طائرة شهريًا في النصف الثاني من عام 2027، في حين تؤثر إمدادات المحركات في وتيرة إنتاج طائرات «787».

ورغم التحديات التشغيلية، بلغت قيمة الطلبات المتراكمة لدى الشركة مستوى قياسيًا قدره 745 مليار دولار، تشمل أكثر من 6,300 طائرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التسليمات المقبلة لتقييم قدرة الشركة على تسريع الإنتاج وتحسين أدائها المالي.