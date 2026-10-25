أصيب 12 شخصا، بينهم 6 أطفال، في حادث إطلاق نار وقع قرب ملعب لكرة القدم بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، عقب مباراة وفي منطقة مكتظة بالناس، فيما لم تعلن الشرطة توقيف أي مشتبه به حتى الآن.

وقال رئيس شرطة تالاهاسي، لورانس ريفيل، للصحفيين إن السلطات لم تلق القبض على أي مشتبه به في الحادث الذي وقع مساء السبت، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاع شجار قبل إطلاق النار، في واقعة أثارت مخاوف بشأن سلامة الموجودين في محيط الملعب، ولا سيما الأطفال الذين كانوا بين المصابين.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها الشرطة، أصيب 11 شخصا بجروح ناجمة عن طلقات نارية، فيما تعرض 3 مصابين على الأقل لإصابات خطيرة. ولم تتضح بعد طبيعة الإصابات التي تعرض لها الشخص الثاني عشر، كما لم تعلن السلطات تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه بهم أو الدافع وراء إطلاق النار.

وتعمل السلطات على جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد كيفية تطور الشجار إلى إطلاق نار، في وقت لم تتضح فيه بعد جميع تفاصيل الواقعة.

ويأتي الحادث في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة بشأن انتشار الأسلحة النارية وتكرار حوادث إطلاق النار، سواء في الأماكن العامة أو خلال التجمعات والفعاليات الرياضية، حيث تختلف دوافع هذه الحوادث وظروفها، فيما تظل التحقيقات الرسمية ضرورية لتحديد المسؤوليات في كل واقعة على حدة.