حذّر المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية مؤثرة تشهدها منطقة الباحة، تتمثل في هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام أو تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب جريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها. مبينًا أن الحالة الجوية تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة أثناء الحالة المطرية.