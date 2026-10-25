وُجّهت تهمة القتل إلى رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، يُعتقد أنه سوري، عقب العثور على جثة رجل يبلغ 52 عاماً داخل حاوية قمامة في مدينة بليموث، جنوب غربي إنجلترا، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، محمد أبو طاقة، بعد اكتشاف جثة علي برزاي في حاوية قمامة بمنطقة ويست هو، صباح الأربعاء. ووصلت فرق الطوارئ إلى المكان، حيث أُعلن عن وفاة برزاي، الذي يُعتقد أنه من أصول شمال أفريقية.

ولا يزال المتهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة، على أن يمثل أمام محكمة الصلح في بليموث يوم الاثنين.

وعقب العثور على الجثة، فرضت شرطة ديفون وكورنوال طوقاً أمنياً حول الموقع والطرق المحيطة به، فيما باشر المحققون إجراءات المعاينة الجنائية والتفتيش، إلى جانب الاستماع إلى إفادات سكان المنازل المجاورة وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.