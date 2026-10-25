جرى تأخير الساعات في أوروبا بمقدار ساعة واحدة عند الساعة الثالثة من صباح (الأحد)، معلناً انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية.

وعادت دول وسط أوروبا إلى تطبيق 'توقيت وسط أوروبا'، الذي يسبق توقيت جرينتش بساعة واحدة بدلاً من 'توقيت وسط أوروبا الصيفي' الذي كان يسبق توقيت جرينتش بساعتين.

ويعرف توقيت جرينتش أيضاً باسم التوقيت العالمي المنسق.

وأعيد تطبيق تغيير التوقيت في ألمانيا عام 1980؛ بهدف توفير الطاقة وتحقيق استفادة قصوى من ضوء النهار.

وبموجب ذلك، يستمر العمل بالتوقيت القياسي (الشتوي) حتى 28 مارس/آذار من العام القادم.

وتتولى الهيئة الوطنية الألمانية للمقاييس في مدينة براونشفايج شمالي البلاد مسؤولية ضبط هذا التغيير الآلي للساعات.