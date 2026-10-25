اختبر باحثون بريطانيون تقنية غير جراحية تعتمد على تحفيز الأعصاب كهربائياً عبر الأذن، في محاولة لخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا تستجيب حالتهم للعلاج الدوائي بالشكل المطلوب، وسط نتائج أولية تشير إلى إمكانية استفادة بعض المصابين بارتفاع الضغط الشديد من هذه الطريقة.

وشملت التجربة السريرية، التي قادتها جامعة كوين ماري في لندن، 63 مريضاً يعانون ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط رغم تناولهم دواءً واحداً على الأقل لخفضه، وهدفت إلى تقييم سلامة التقنية ومدى فاعليتها مقارنة بجهاز وهمي.

جهاز صغير للاستخدام المنزلي

وتعتمد التقنية، المعروفة باسم «التعديل العصبي الذاتي عبر الجلد» (tAN)، على جهاز محمول مزود بمشبكين صغيرين يوضعان على الجزء الغضروفي أمام قناة الأذن، لإرسال نبضات كهربائية خفيفة تستهدف الأعصاب المرتبطة بالجهاز العصبي اللاإرادي، المسؤول عن تنظيم وظائف حيوية من بينها معدل ضربات القلب وضغط الدم.

واستخدم المشاركون الجهاز لمدة 30 دقيقة يومياً خلال الأسبوعين الأولين، ثم مرة أسبوعياً على مدى عشرة أسابيع، بهدف تقييم إمكانية تطبيق العلاج في المنزل دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو زيارة متكررة للعيادات.

نتائج واعدة لدى المصابين بارتفاع الضغط الشديد

وأظهرت النتائج أن الجهاز كان آمناً وجيد التحمل، كما تمكن المشاركون من الالتزام باستخدامه وفق الجدول المحدد. لكن التجربة لم تسجل انخفاضاً في ضغط الدم ذا دلالة إحصائية لدى المجموعة بأكملها مقارنة بالمشاركين الذين استخدموا الجهاز الوهمي.

وفي المقابل، أظهر تحليل فرعي مخطط له مسبقاً انخفاضاً أكبر في ضغط الدم لدى المشاركين الذين عانوا ارتفاعاً أشد عند بدء التجربة، مقارنة بمن استخدموا الجهاز الوهمي، وهو ما دفع الباحثين إلى الدعوة لمزيد من الدراسات لتحديد الفئات الأكثر استفادة من التقنية.

وقال الباحثون إن النتائج تفتح المجال أمام دراسة خيارات غير جراحية إضافية للمرضى الذين يظل ضغط الدم لديهم مرتفعاً رغم العلاج، مشددين على أن التجربة محدودة العدد ولا تكفي وحدها لإثبات الفاعلية العلاجية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Hypertension» التابعة لجمعية القلب الأمريكية، تحت عنوان بحثي يتناول سلامة تقنية التعديل العصبي الذاتي غير الجراحي ومدى تقبل المرضى لها وفاعليتها في حالات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

وتظل التقنية في المرحلة البحثية؛ إذ يتطلب اعتمادها علاجاً مثبتاً إجراء تجارب سريرية أوسع لتأكيد فعاليتها وتحديد المرضى الذين قد يستفيدون منها، ولا تمثل حالياً بديلاً عن الأدوية الموصوفة لخفض ضغط الدم.