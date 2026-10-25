ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة جزر بونين اليابانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق نحو 492 كيلومتراً تحت سطح الأرض، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتقع اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضةً بشكل خاص للنشاط الزلزالي، كما تعتبر أيضاً موطناً لـ100 بركان نشط.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتيةً «تسونامي»، في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.