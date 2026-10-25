يترقب عشاق كرة القدم العالمية كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا».

وتنطلق القمة المرتقبة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة.

برشلونة يسعى لتضميد جراحه

ويدخل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، مباراة اليوم بهدف تضميد جراحه ومصالحة جماهيره بالفوز على غريمه التقليدي، بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ورغم السقوط الأوروبي الأخير، يقدم برشلونة مستويات رائعة في الليغا، إذ حقق الفوز في جميع مبارياته التسع السابقة بالمسابقة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة أكثر، وست نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

الريال يستهدف مواصلة الانتصارات

في المقابل، يدخل ريال مدريد مباراة اليوم منتصراً بانتصاره الأخير على لايبزيغ بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب فوزه في آخر مباراتين بالدوري الإسباني.

وتمثل مباراة الكلاسيكو فرصة ذهبية لريال مدريد لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع برشلونة المتصدر، حال تحقيق الفوز، بينما تعني الخسارة اتساع الفارق إلى تسع نقاط، ما يضعف فرص «الملكي» في المنافسة على اللقب.

2.8 مليار يورو القيمة السوقية للفريقين

وتُقدر القيمة السوقية لقطبي كرة القدم الإسبانية بنحو 2.8 مليار يورو، بواقع 1.5 مليار يورو لريال مدريد، و1.3 مليار يورو لبرشلونة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».