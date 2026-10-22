لقي شخصان مصرعهما إثر حريق ضخم اندلع في مركز لإقامة كبار السن بمدينة كلينتون في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، فيما أُجلي عشرات السكان بعدما أتت النيران على أجزاء واسعة من المبنى.

وأكد عمدة كلينتون ويل بوردي، اليوم (الخميس)، وفاة اثنين من سكان مركز «Brookdale Clinton»، الذي كان يضم أكثر من 100 شخص وقت اندلاع الحريق مساء أمس (الأربعاء).



إجلاء عشرات السكان

وتمكنت فرق الطوارئ وموظفو المركز من إجلاء نحو 95 مقيماً، فيما نُقل 4 أشخاص إلى المستشفى، بينما جرى نقل آخرين إلى منازل أقاربهم أو إلى منشآت أخرى تابعة للمركز.

واندلع الحريق قرابة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وانتشرت النيران في عدة أجنحة من المبنى، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه بعد نحو 3 ساعات من العمل المتواصل.



دمار واسع في المبنى

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المبنى، فيما انهار جزء من السقف، وقال مسؤولون محليون إن الجزء الأكبر من المنشأة تعرض لأضرار جسيمة وأصبح غير صالح للسكن.

وكان المركز يقدم خدمات الإقامة المستقلة والرعاية المساعدة ورعاية مرضى اضطرابات الذاكرة، ويقع في مدينة كلينتون على بعد نحو 16 كيلومتراً شمال غرب جاكسون عاصمة ولاية ميسيسيبي.



السبب قيد التحقيق

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث داخل الموقع طوال الليل للتأكد من حصر جميع السكان، فيما فتحت السلطات المحلية والجهات المختصة في الولاية تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن سبب الحريق، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن نظام رش المياه الآلي داخل المنشأة كان يعمل وقت الحادث.