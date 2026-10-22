ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7 درجات منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، مساء اليوم (الخميس)، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ووقع الزلزال عند الساعة 10:33 مساءً بالتوقيت المحلي، وحدد مركز شبكات الزلازل الصيني مركزه في منطقة مرتفعة تابعة لمدينة ناغتشو، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.



على بُعد مئات الكيلومترات من لاسا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 191 كيلومتراً شرق-شمال شرق ناغتشو، وأكثر من 300 كيلومتر شمال العاصمة الإقليمية لاسا، وقدّرت عمقه بنحو 18 كيلومتراً.

وشعر السكان بالهزة في المناطق المحيطة، فيما تقع منطقة مركز الزلزال في نطاق مرتفع وقليل الكثافة السكانية، إذ يصل متوسط الارتفاع في محيطه إلى نحو 4864 متراً فوق مستوى سطح البحر.



لا خسائر معلنة حتى الآن

ولم تعلن السلطات الصينية حتى وقت إعداد الخبر حصيلة عن إصابات أو وفيات أو أضرار مادية، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الوضع في المناطق القريبة من مركز الزلزال.

ويعد الزلزال من أقوى الهزات التي تضرب الصين خلال السنوات الأخيرة، في منطقة تُعرف بنشاطها الزلزالي نتيجة طبيعة الهضبة التبتية والصدوع الممتدة فيها.