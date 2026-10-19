تدخل المهارات الدقيقة لليدين ضمن المؤشرات التي يهتم بها متخصصو التأهيل وصحة كبار السن، إذ يكشف تراجع القدرة على التعامل مع الأزرار والمفاتيح والأشياء الصغيرة عن تغيرات في القوة العضلية والتنسيق العصبي والحركي.

وتشير أبحاث، تناولت وظائف اليد مع التقدم في العمر، إلى أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة متزايدة في أداء الحركات التي تتطلب دقة وسرعة، نتيجة تغيرات في العضلات والمفاصل والإحساس بالأطراف، إلى جانب عوامل صحية أخرى قد تؤثر في الأعصاب.

وتظهر هذه التغيرات أحياناً، في تفاصيل يومية بسيطة، مثل إغلاق أزرار الملابس، أو التقاط العملات المعدنية، أو استخدام أدوات الكتابة، ما يجعل ملاحظة الأداء الوظيفي أكثر أهمية من الاكتفاء بقياس قوة اليد وحدها.

ويؤكد متخصصون، أن تراجع المهارات الدقيقة قد يرتبط بالتقدم في العمر أو بأمراض المفاصل والأعصاب، وأن ظهوره بصورة مفاجئة يستدعي تقييماً طبياً عاجلاً.

وتساعد الأنشطة اليدوية وتمارين الحركة المناسبة، ضمن برامج التأهيل عند الحاجة، على المحافظة على المرونة والتناسق، بما يدعم استقلالية كبار السن في أداء شؤونهم اليومية.