أعلنت شركة «قوقل»، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «Gemini 4 Argon»، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق النماذج المتقدمة، وتوسيع المنافسة مع الشركات المطورة للأنظمة الذكية، خصوصاً في مجالات البرمجة والبحث العلمي والأمن السيبراني.

ويأتي النموذج الجديد بقدرات مخصصة لتنفيذ المهام المعقدة متعددة الخطوات، بما يتيح للمطورين والشركات استخدامه في معالجة المشكلات التقنية، وتحليل المعلومات، وتنفيذ عمليات تتطلب مستويات متقدمة من الاستدلال والتخطيط.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يبدأ تسعير النموذج من دولارين لكل مليون رمز إدخال، مقابل 10 دولارات لكل مليون رمز إخراج، في مؤشر على توجه الشركات إلى جعل تكلفة تشغيل الأنظمة الذكية عنصراً رئيسياً في المنافسة، إلى جانب سرعة الأداء ودقة النتائج.

ويعكس إطلاق «Gemini 4 Argon»، تحوّلاً متسارعاً في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تتجاوز المنافسة تطوير أدوات المحادثة وتوليد المحتوى إلى بناء أنظمة قادرة على أداء مهام متخصصة، وتقديم حلول عملية داخل بيئات العمل والمؤسسات التقنية. وتضع هذه الخطوة «قوقل» أمام اختبار يتعلق بمدى قدرة النموذج على تحقيق أداء متقدم في الاستخدام الفعلي، خصوصاً مع ارتفاع توقعات المطورين والشركات بشأن موثوقية النتائج، وحماية البيانات، وكفاءة التشغيل.

كما تبرز أهمية التقييمات المستقلة في تحديد القيمة التقنية للنموذج، بعيداً عن المؤشرات التسويقية والمقارنات التي تصدرها الشركات المطورة، في سوق تتسارع فيه الإعلانات عن نماذج جديدة.