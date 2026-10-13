فقدت باريس أحد أبرز معالمها التراثية بعدما التهم حريق ضخم سوق (الأطفال الحمر) التاريخي؛ أقدم سوق مغطى للمواد الغذائية في العاصمة الفرنسية، مخلفًا دمارًا واسعًا في الموقع الذي يُعد وجهة شهيرة للسكان والسياح.

واندلع الحريق في ساعات الفجر الأولى داخل السوق الواقع في حي (لو ماريه) التاريخي، حيث أُبلغت فرق الإطفاء بالحادث قرابة الساعة الرابعة صباحًا، لتتوجه إلى الموقع وتواجه نيرانًا كانت قد امتدت بالفعل إلى أجزاء واسعة من المنشأة.

وأسفر الحريق عن تدمير نحو ألف متر مربع من السوق، فيما شارك 150 رجل إطفاء في عمليات المكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب، التي أضاءت سماء باريس بأعمدة كثيفة من الدخان.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بشرية، كما نجحت فرق الإطفاء في منع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسوق، والذي تعرّض للتدمير بشكل كامل تقريبًا.

ويُعد سوق (الأطفال الحمر) من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى القرن السابع عشر، وتحول على مر السنين إلى مركز نابض بالحياة يضم عشرات الأكشاك والمطاعم المتخصصة في أطعمة الشارع والمأكولات العالمية.

وخيمت حالة من الصدمة والحزن على التجار وأهالي المنطقة عقب الحريق، خاصة أن العديد منهم ارتبطوا بالسوق لعقود طويلة، فيما واصل رجال الإطفاء تأمين الهيكل المعدني المتضرر ورش المياه على الأجزاء المتفحمة لمنع تجدد الاشتعال.

وبينما تمت السيطرة على الحريق بالكامل، لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة، في انتظار نتائج التحقيقات التي بدأت لكشف ملابسات الحادث.